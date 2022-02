Fridinger Sanierungsgebiet kommt voran

Der erste Bauabschnitt „Ob der Stadt“ des Fridinger Sanierungsgebiets steht kurz vor seinem Abschluss. Wie die Stadt Fridingen mitteilt, fielen dafür etwas mehr als 600 000 Euro an. Aufgrund funktionaler Mängel habe zudem noch die Stützmauer zum Litschenberg umfassend erneuert werden müssen. Deshalb könne erst jetzt die Fahrbahndecke aufgebracht und die Arbeiten damit abgeschlossen werden.

Wie es nun weitergeht – darüber wurden die Anwohner bei einer Bürgerinformationsveranstaltung am Mittwoch in der Fridinger Festhalle informiert. Vertreter des Planungsbüros Langenbach aus Sigmaringen, der bauausführenden Firma Delhay aus Zoznegg sowie der Verwaltung unterrichteten sie über den zeitlichen Ablauf und die baulichen Ausführungen des Sanierungsgebiets „Altstadt/Panoramastraße/Ob der Stadt“, auch Fragen wurden beantwortet.

Aufgrund der topographischen Gegebenheiten und den allgemeinen Straßenverkehrsverhältnissen handle es sich um eine anspruchsvolle bauliche Maßnahme, teilt die Stadt mit, die mancherlei Beeinträchtigungen während der Bauausführungen mit sich bringen werde. Insgesamt beläuft sie sich auf etwas mehr als 2,3 Millionen Euro.

In seinen einführenden Worten erklärte Bürgermeister Stefan Waizenegger, dass man Mitte März mit den Bauarbeiten in der Panoramastraße beginnen möchte. Die Planung sieht eine umfassende Erneue-rung der Kanal- und Wasserleitungen sowie der Hausanschlüsse samt Fahrbahnoberfläche mit einer Neugestaltung des Straßenraums vor. Der jetzige Bauabschnitt ist dabei in zwei Bereiche aufgeteilt. Aus Gründen des Ablaufs wird zunächst die gesamte Panoramastraße und erst danach der Parkplatz Schule mit der Straße Kirchberg saniert; hierbei ist es evtl. möglich den Kanal entlang dem Parkplatz Schule noch in diesem Jahr vorzuziehen.

Erklärtes Ziel ist es, das gesamte Sanierungsgebiet spätestens im Frühjahr 2024 zu beenden.