Fridinger Leichtathleten erfolgreich in Stuttgart

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 17. Juli nahmen fünf Leichtathleten des TVs bei hohen Temperaturen am Landesoffenen Schüler- und Jugendsportfest in Stuttgart, an dem auch nationale Aktive und prominente Paralympic-Teilnehmer starteten, teil. Im Festwiesen-Stadion in Stuttgart konnten sich die Fridinger Athleten in einem starken Teilnehmerfeld in den Disziplinen 50- beziehungsweise 75-Meter-Sprint, Weitsprung, Schlagballwurf/Ball sowie Hochsprung messen. Bei sehr heißen Temperaturen erzielten alle tolle Ergebnisse.

Jaron Bruggner erreichte in der Altersklasse M11 im Weitsprung den elften Platz und im Ballwurf den sechsten Platz. In derselben Altersklasse startete Jona Vogt. Beim Ballwurf (46,50 m) sowie im Hochsprung (1,32 m) erreichte er mit einem großen Vorsprung jeweils den ersten Platz und durfte somit auf den Siegerpodest und erhielt einen Pokal sowie einen Sachpreis. Im Weitsprung kam er auf den sechsten Platz.

In der Altersklasse M12 erreichte Lean Bruggner in einer Zeit von 11,25 Sekunden im 75-Meter-Sprint den Endlauf und sicherte sich den siebten Platz. Mit einer Weite von 4,26 m im Weitsprung erreichte er den dritten Platz und sicherte sich damit auch einen Sachpreis.

Ebenfalls mit am Start war Christian Sellwig, welcher in der Altersklasse M13 auf ein sehr starkes Teilnehmerfeld stieß und beim Ballwurf mit dem vierten Platz nur knapp den Podest verpasste. Außerdem erreichte er im Weitsprung den elften Platz. Sein Bruder Luca erreichte im Weitsprung einen guten zehnten Platz und im Ballwurf den elften Platz.

Im Anschluss an den eigenen Wettkämpfen und die Siegerehrungen konnten die Athleten noch den Weitsprung der Männer hautnah miterleben. Hier versuchten Markus Rehm und Stelios Malakopolus aus Griechenland ihre eigenen Weltrekorde zu übertreffen. Direkt neben der Weitsprunggruppe konnten die Fridinger live erleben, wie Markus Rehm eine Weite von 8,76 m erreichte.

Mit Autogrammen, T-Shirts, Fotos und VfB-Flaggen waren sich alle einig, dass es ein tolles Erlebnis war.