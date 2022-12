Fridinger Leichtathleten erfolgreich bei WLV-Talentiade

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei Fridinger Teams nahmen beim WLV-Pokal der KiLA in Stuttgart teil. Über 500 Kinder aus Baden-Württemberg trafen sich in der SCHARRena, in welcher sonst die deutsche Mannschaft der Volleyballer ihre Spiele abhält.

Los ging es morgens mit den U10ern. Für uns waren Theo, Matilda, Ida, Lina, Paulina, Marie und Rose am Start. Für die meisten war dies der erste Wettkampf und die erste KiLA überhaupt. Somit war die Aufregung am Anfang noch groß. Bereits nach der ersten Disziplin war diese aber verflogen und so wetteiferten die Kinder in fünf Disziplinen mit 28 Teams.

Es galt zunächst einen 30m-Sprint zu laufen, welcher mit Hilfe von zwei Lichtschranken gemessen worden ist. Dies war für alle Team-Mitglieder der erste Sprint, den sie auf diese Weise laufen mussten. Ganz toll stellten sich alle dieser Herausforderung. Außerdem gab es drei Versuche beim Zonenweitsprung, welche addiert wurden, bevor es dann weiterging zum Kugelstoßen.

Als vierte Disziplin war schließlich der Hochweitsprung an der Reihe. Beginnend mit einer Höhe von 50cm wurde die Latte immer im 10cm Abstand höher gestellt. Ein Höhepunkt zum Abschluss kam mit der Hindernis-Sprint-Staffel, bei der immer zeitgleich sieben Mannschaften starteten, die hierbei lautstark von den zahlreichen Zuschauern angefeuert wurden. Zu guter Letzt gab es noch eine Siegerehrung, welche von Marie-Laurence Jungfleisch, der mehrfachen deutschen Meisterin im Hochsprung, durchgeführt wurde.

Nachmittags ging es weiter mit den U12ern, welche mit 28 Teams ihrer Altersklasse in den Wettstreit traten. Alle großen Vereine wie Ulm, Stuttgart, Waiblingen, Limes-Rems, Steinlach undsoweiter waren vertreten. Die U12er durchliefen dieselben Stationen wie die U10er. Am Start waren Jona, Jaron, Johannes, Paula, Lara A., Anna und Dzan. Auch sie gaben alles.

Bei ihnen wurden ebenso die Ergebnisse der einzelnen Teammitglieder addiert und verrechnet, so dass es nur ein Team-Ergebnis gab. Beeindruckt von einem derart großen KiLA-Event und den vielen Eindrücken, ging es dann erst wieder um 18 Uhr wieder nach Hause.