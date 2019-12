Fridinger Baugebiet „Rotland II“ wird vorangetrieben

Bauplätze sind begehrt. Vor einem Jahr ist der letzte Bauplatz im Fridinger Gebiet „Rotland I“ verkauft worden. Nun hat der Gemeinderat die Planung für weitere Bauplätze vorangetrieben und der Aufstellung eines Bebauungsplanes für „Rotland II“ zugestimmt.

Dieser Beschluss erfolgte einstimmig und rechtzeitig. Nur noch in diesem Jahr eröffnet das Baugesetzbuch die Gelegenheit, dass Bebauungspläne für Wohngebiete im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden können. Dabei wird auf die frühzeitige Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit verzichtet.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans für „Rotland II“ soll dem Bedarf ortsansässiger Bauwilliger entgegengekommen werden. Bauplätze sollen am westlichen Ortsrand von Fridingen, nördlich der Landesstraße 277 entstehen. Es wird auch mit der Errichtung von Geschosswohnungen geplant, um dem steigenden Bedarf an kleineren Wohnungen nachzukommen. Aktuell befinden sich in dem Bereich noch Grundstücke in Privatbesitz. Diese sollen erworben werden, damit eine möglichst ausreichende Anzahl von Bauplätzen ausgewiesen werden kann. Mit den Außenbereichsflächen will die Stadt eine Fläche von insgesamt 25 000 Quadratmetern erschließen.

Aufgrund der Forstreform in Bezug auf das Kartellurteil sind die Verwaltungskosten für den Forst angestiegen (wir berichteten). Um die Kosten für die Kommunen abzufedern, schaffte das Land einen Gemeinwohlkostenausgleich, der Fridingen dabei mit rund 37000 Euro zugutekommt. Ein vom Landkreis abgegebenes Angebot für die Fridinger Verwaltungskosten beträgt 42 000 Euro und liegt damit im Vergleich zu vor der Forstreform auf gleichem Kostenniveau. Der Gemeinderat stimmte einer künftigen Beförsterung durch den Kreis zu und behält sich vor, abhängig von der Entwicklung, vom eingeräumten Kündigungsrecht des Kreises Gebrauch zu machen. Außerdem stimmten die Räte dem Forstwirtschaftsplan für 2020 zu. Insgesamt soll für das kommende Jahr ein Überschuss in Höhe von rund 9000 Euro erzielt werden – unter Vorbehalt der Stabilisierung des Nadelholzmarktes. Dies bedeutet, bedingt durch das geschädigte Holz aufgrund des Klimawandels einen sehr reduzierten Holzverkaufserlös.

Hauptamtsleiter Ingo Stegmaier betonte im Freibadbericht für 2018, dass die verkauften Jahreskarten gegenüber dem Vorjahr von 445 auf 421 Stück zurückgegangen seien. Ein Rückgang registrierte er auch bei den Einzelkarten im Vergleich zum Vorjahr um rund 1200 Stück auf 7683. Insgesamt sei 2018 aber eine „gute Badesaison“ gewesen mit etwa 28 000 Badegästen. Mit Gesamtkosten von rund 180 000 Euro im vergangenen Jahr ist der Betrieb des Freibads für die Stadt ein deutliches Minusgeschäft.

Die Räte beschlossen auf der Sitzung zudem die Annahme von Spenden an die Stadt. Dem Haushalt fließen somit 1730 Euro zusätzliche Einnahmen zu, die zweckgebunden sind.