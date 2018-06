Fridingens Schultes ist entthront

Bei der Rathausstürmung am „schmotzigen Dunschtig“ haben die Narren den Rathausschlüssel von Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger geschnappt und ihn des Amtes enthoben. Zuvor hatten die Narren die Schulklassen befreit und im Kindergarten mit lautstarker Musik die närrische Zeit eingeläutet.

Angeführt von der „Narrabolizei“ und der Stadtkapelle Fridingen stürmten die Narren pünktlich um elf Uhr am „schmotzigen Dunschtig“ das Rathaus, um den Schlüssel von den Schulzes abzusetzen und die Macht zu übernehmen. Mehrere 100 Fasnetanhänger versammelten sich auf dem Kirchplatz. Von den ganz kleinen Piraten und Marienkäfern bis hin zu den alten Hexen verfolgten sie das Geschehen.

Narrenvater Martin Schnell ließ in seinem Sprüchen vor dem Rathaus vermelden: „Da ich den Schlüssel hab’ von dem Gebäude hier, erschafft der Elferrat für die alte Leut’ über die Fasnet ein neues Quartier.“ Schultes Stefan Waizenegger fügte sich seiner Amtsenthebung. „Doch bevor ich räum’ das Podäscht, will ih euch noh eilade zum Rothausfäscht.“ Das ließen sich die Narren nicht zwei Mal sagen, und so gab es im Anschluss an die Rathausstürmung noch einen Umtrunk im Gemeindesaal. Schließlich bleibe laut dem Bürgermeister auch wenig Zeit zum Feiern. Somit „lasst uns zusamma feire ond fröhlich sei, Aschermittwoch wirds vo ganz allei. Nützt die närrische Lage ihr Leit, bevor beginnt die strenge Fastazeit“, so seine letzten Worte vor seiner Amtsenthebung. Zuvor hatten die Narren die Schüler und die Kinder aus den Kindergärten unter großem Jubel befreit.

Später erfolgte das legendäre Narrensamen-Säen, einer der Höhepunkte der Fridinger Fasnacht. Wie es sich gehört, sind hier die Figuren des Pflughebers, Sämänner, Alte Weiber und natürlich die Bauern gefragt, die dabei mit weiteren Narrenfiguren im Einsatz waren und mit Ackergeräten den Kern eines kleinen Umzuges bildeten. Angeführt von der Stadtkapelle Fridingen und der Narrenpolizei zogen sie durch die Straßen von Fridingen, sodass auch der letzte im Ort mitbekommen hatte, dass die fünfte Jahreszeit in der Donaustadt ihre Hochzeit anstrebt.