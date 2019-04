Fridingens Kanalisation ist marode

Weil über Jahrzehnte die Sanierung von Abwasserkanälen vernachlässigt worden ist, stehen der Stadt Fridingen nun dringende zu tätigende Investitionen ins Abwassersystem ins Haus. Rund 1,94 Millionen Euro allein werden die Reparaturen an knapp fünf der insgesamt 28,2 Kilometer Kanalnetz kosten, die dringend anzugehen sind, wie der Zustandsbericht des Bauamtes des Gemeindeverwaltungsverbands Donau-Heuberg (GVV) darlegt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

„Ähnlich wie beim Zustand der oberirdischen Substanz ist auch die unterirdische Substanz der Straßen nicht ganz intakt. Wir haben einen Haufen Schäden“, begann Axel Brockhaus, stellvertretender Leiter des Bauamtes des GVV, seinen Zustandsbericht zum Kanalzustand der Stadt Fridingen vor dem Gemeinderat. Und Handlungsbedarf bestehe dringend, machte Brockhaus alle Hoffnungen zunichte, die Investitionen ließen sich gemächlich in den kommenden Jahren abarbeiten. „Wir reden hier nicht von ein bis zwei Jahren. Das wird uns noch mehrere Jahre begleiten“, konstatierte auch Bürgermeister Stefan Waizenegger.

Großer Investitionsrückstau

Fridingen verfügt über ein Abwasserkanalsystem mit einer Gesamtlänge von 28,2 Kilometern. 4,8 Kilometer sind mittlerweile derart in Mitleidenschaft gezogen, dass diese auf der Skala der Schadensklasse (SK) mit SK 1 vermerkt sind, was eine umgehende Sanierung erfordert. Mehr noch: Die Stadt steht unter einem „grundsätzlichen Sanierungszwang“, erklärt Brockhaus. Rund 1,94 Millionen Euro an Investitionen kommen da auf die Stadt zu. Weitere 4,9 Kilometer Kanalnetz fallen unter die Schadenskategorie SK 2, die mit einem geschätzten Aufwand von 970 000 Euro saniert werden müssen. Die Schäden seien die Folge eines jahrelangen Investitionsrückstaus, bilanzierte Brockhaus, der mahnte: „Fridingen muss jetzt seinen Hausaufgaben nachkommen!“

Die Hausaufgaben sehen wie folgt aus: Für eine detaillierte Kostenschätzung zur Kanalsanierung muss der Gemeinderat einen Zustandsbericht von einem Spezialbüro beauftragen, um hernach einen Sanierungsplan aufzustellen, mit dem marode Stellen im Kanalnetz angegangen werden. Kein Weg führe dabei an der Anpassung der Abwassergebühren vorbei, um schlussendlich an Höchstfördersätze von bis zu 80 Prozent der Investitionssumme beim Land zu gelangen, erklärte Brockhaus. Das sei die Bedingung, um an die Fördertöpfe in diesem Fall zu gelangen.

Angesichts des alarmierenden unterirdischen Straßenzustands schlug Bürgermeister Waizenegger vor, den vom Rat abgelehnten Straßenzustandsbericht (wir berichteten) erneut ins Auge zu fassen, da die Dringlichkeit nun für jeden deutlich sichtbar sei.