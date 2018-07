Fridingen turnt wieder in einer Liga

Nach längerer Pause nimmt der TV 05 Fridingen wieder mit einer Mannschaft am Ligenbetrieb des Schwäbischen Turnerbundes teil. Die Mannschaft startete nun in Albstadt-Ebingen in die neue Saison in der Kreisliga B 8. Mit viel Mut gelang es den jungen Turnerinnen auch Zittergeräte wie den Schwebebalken zu meistern. Mit 110,90 Punkten belegt Fridingen den siebten Platz. Als Kampfrichterin und Trainerin waren Verena Heni und Sabine Jung mit dabei. In dieser Liga, die ihre Wettkämpfe am Sonntag, 15. Juli, in Ravensburg-Oberzell fortsetzt, turnt auch der TV Spaichingen II. Die Primstädter landeten zum Auftakt auf dem fünften Platz (139,85 Punkte).