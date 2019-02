An der Absprungschanze „Am Risibrunnen“ in Fridingen ist laut Polizei am Samstag gegen 10.40 Uhr ein 25-jähriger Gleitschirmflieger in einem Baum gelandet und in einer Höhe von rund 15 Meter im Baumwipfel hängen geblieben. Die angeforderte Bergwacht befreite den jungen Mann aus seiner misslichen Lage und konnte ihn unverletzt auf den Boden zurückbringen.