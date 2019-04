Frauen der HSG Fridingen/Mühlheim legen 24:20 vor

Die Handballerinnen der HSG Fridingen/Mühlheim haben vorgelegt: Im Hinspiel der Aufstiegsrelegation zur Oberliga besiegte man die zweite Mannschaft der Neckarsulmer Sport-Union in heimischer Halle 24:20. Im anschließenden Spiel der Männer war Tabellenführer SV Fellbach deutlich überlegen (34:18) und kürte sich durch den Sieg zum Meister der Württembergliga Nord.

Württembergliga Frauen

Aufstiegsrelegation, Hinspiel: HSG Fridingen/Mühlheim – SU Neckarsulm II 24:20 (12:12). Die Gastgeberinnen fanden optimal ins Spiel. Mit ihrem zweiten Treffer erhöhte Rebecca Maurer nach etwa sieben Minuten auf 3:0. Den Vorsprung verwalteten die HSG-Frauen in der Folgezeit. In Überzahl trafen sie zum 8:5 (20. Minute). Doch die NSU-Zweite fand dann besser in die Partie und kam nach einer 3:0-Serie beim 9:9 erstmals zum Ausgleich. Bis zum Seitenwechsel neutralisierten sich die Teams. Per Siebenmeter (30.) gelang den Gästen noch der 12:12-Halbzeitstand.

„Das Spiel war bereits zu Beginn auf Augenhöhe. Es war geprägt von aggressiven Abwehrreihen. Die Folge waren technische Fehler. Beide Mannschaften haben stark verteidigt“, sagt Fridingen/Mühlheims Trainer Frank Rohrmeier zum Hinspiel. „Wir sind dann ungewohnt ohne ein kleines Polster in die zweite Hälfte gegangen und etwas weiter hinten gestanden, das hat Neckarsulm vor Probleme gestellt.“ Auch in diesem Zeitraum lagen die Gastgeberinnen nie in Rückstand. Nach einem guten Start zog die HSG nach 42 Minuten davon. Beim Stand von 20:15 nahm Rohrmeier eine Auszeit, kurz darauf fiel das 21:15 (51.). „Unser Gegner war auch hochmotiviert und kam nochmal ran.“ Fünf Tore in Folge bescherten dem Gästeteam ein 21:20 vier Minuten vor dem Ende. Starke Paraden der HSG-Torhüterinnen sorgten dafür, dass es bei 20 Gästetreffern blieb. „In der Schlussphase sind wir nochmal ins Tempospiel gekommen und haben dann auch verdient einen Vorsprung von vier Toren rausgespielt“, sagt der HSG-Trainer zufrieden nach dem Kräftemessen mit dem Zweiten der Nordstaffel. Mit dem 24:20 erspielte sich die Donautal-HSG eine gute Ausgangslage. Das Rückspiel in Neckarsulm ist auf den 5. Mai, 17 Uhr, angesetzt.

Tore: Caterina Schwarz (7/2), Clara Frankenstein (6), Rebecca Maurer (4), Patricia Rebholz (3), Tanja Seiffert, Melanie Gresser, Vanessa Fritz, Burcin Özgentürk (jeweils 1).

Württembergliga Nord Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – SV Fellbach 18:34 (9:21). Der SV Fellbach ist am Samstag in Fridingen Meister der Nordstaffel geworden. In der vierten Spielminute erzielten die Donautäler das letzte Mal in diesem Spiel den Ausgleich, dann gelangen dem BWOL-Aufsteiger fünf Tore in Folge. Als es nach 14 Minuten 4:10 stand, nahm HSG-Trainer Mike Novakovic seine erste Auszeit. Wenige Minuten darauf verkürzte Rückraumspieler Fabian Hipp auf 7:12, ehe der SVF schon vor der Pause für klare Verhältnisse sorgte. Nach einem 7:0-Lauf führten die Gäste nach 24 Minuten 19:7. „Unser Gegner war sensationell. Die Fellbacher waren topmotiviert. Wir haben von Anfang an geschlafen. Aber solche Spiele passieren“, sagte der HSG-Trainer. Bei seinem Team fehlte die Spannung. Im ersten Durchgang kassierte man einige Treffer nach Kontern. Großen Anteil am Gäste-Erfolg hatte erneut Andreas Boldig. Der Spielertrainer steuerte neun Tore bei. „Ein Kompliment an ihn. Er spielt auf einem sehr hohen Level, hat das Spiel der Mannschaft beschleunigt“, sagt Novakovic lobend über den ehemaligen Bundesligaspieler.

Der HSG-Trainer versuchte, mit verschiedenen Abwehrreihen verteidigen zu lassen, doch die Gäste waren nicht zu stoppen. Vor Beginn der Schlussviertelstunde lagen die Gastgeber mit 13:27 in Rückstand. Fellbach baute die Führung kontinuierlich aus. Der Gastgeber blieb damit zum vierten Mal in dieser Spielzeit unter 20 Toren. „Das ist schade für die Zuschauer“, fasste der Trainer das Spiel zusammen. „Aber wir sind Sieger. Unsere Saison ist ein super Erfolg in dieser schweren Liga. Die Mannschaft hat super gearbeitet“, sagt der Trainer zufrieden über den Klassenerhalt. Nächste Woche reist die HSG Fridingen/Mühlheim zum Saisonabschluss nach Leonberg.

Tore: Ediz Parlak, Joscha Slongo (beide 5/1), Louis Schick (3), Fabian Hipp (2), Emilian Merk (1), Florian Fritz, Lasse Fuchs (beide 1/1).