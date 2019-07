Frauen der Donautal-HSG gewinnen auch Beachturnier

Das zweite Hammerwerk Handball Open in der Handball-Beach-Arena ist am Sonntag mit dem Finale der Männer zu Ende gegangen. Sieger bei den Männern wurde Harz20 St.Georgen. Bei den Damen gewann die HSG Fridingen/Mühlheim und bei der A-Jugend männlich holte sich auch die Donautal-HSG den Sieg. Das Turnier kam bei teilnehmenden Teams und den Zuschauern gut an.

Bereits am Freitagabend begann die Veranstaltung mit dem Bezirksauswahl-Beachturnier. In einer Vierergruppe mit gemischten Teams traten sie im Ligamodus gegeneinander an. Im Finale kämpfte das gemischte Team mit Spielern aus Fridingen/Mühlheim und Rietheim-Weilheim gegen das Team mit Spielern vom TV Streichen, TuS Steißlingen und TV Meßkirch. Beide Teams boten zur Freude der zahlreichen Zuschauer ein Spetakel. Die Bezirksauswahl mit Spielern aus Fridingen/Mühlheim und Rietheim-Weilheim sicherte sich den Sieg.

Bei den Damen gingen insgesamt zwölf Teams auf den Sand. In den Halbfinalspielen setzten sich Hofen/Hüttlingen (gegen Fridingen/Mühlheim I) und Fridingen/Mühlheim III (gegen die eigene II. Mannschaft) durch. Turniersieger wurde die HSG Fridingen/Mühlheim III.

Bei der A-Jugend männlich gab es folgende Ergebnisse: SG Donau/Neckar – HSG Fridingen/Mühlheim I 0:2. HSG Fridingen/Mühlheim I – HSG Fridingen/Mühlheim II 0:2. HSG Fridingen/Mühlheim II – JSG Donau/Neckar 2:0. Der Turniersieg ging an den Nachwuchs der Donautal-HSG.

Das Endklassement bei den Herren sah Harz20 St.Georgen als Sieger. Die weiteren Platzierungen: 2. TV Stetten, 3. Die Echten aus Mühlheim/Fridingen und Bärenthal, 4. HSG Fridingen/Mühlheim, 5. TV Onstmettingen.