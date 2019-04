Frauen der Donautal-HSG bestreiten Aufstiegsrelegation

Nun also doch: Für die Zweitplatzierten der beiden Württembergliga-Staffeln der Frauen sind vom Handballverband Württemberg Relegationsspiele um den Aufstieg in die Oberliga angesetzt worden. Im Hinspiel empfängt die Frauenmannschaft der HSG Fridingen/Mühlheim am Samstag die zweite Mannschaft der Neckarsulmer Sport-Union. Ob der Sieger aufsteigt ist noch unklar.

Württembergliga Frauen

Aufstiegsrelegation, Hinspiel

HSG Fridingen/Mühlheim – NSU Neckarsulm II (Samstag, 18 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Die Bundesliga-Reserve der SU Neckarsulm spielt in der Nordstaffel der Württembergliga. Beide Mannschaften beendeten die Saison auf Rang zwei und verpassten jeweils knapp die Meisterschaft, die Gastgeberinnen sogar nur wegen des direkten Vergleichs. Am Gründonnerstag kam die Meldung, dass nun doch eine Relegation zwischen den Zweitplatzierten stattfinden wird. Wenn nur zwei Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Württembergliga absteigen, ist keine Relegation vorgesehen. Ob das Spiel nur zur Absicherung angesetzt wurde, falls ein Verein eine Mannschaft beispielsweise noch zurückzieht, ist unklar. Auch HSG-Trainer Frank Rohrmeier erhielt bezüglich der Relegation keine weiteren Informationen.

Mit dem Gegner befasste sich die HSG in den vergangenen Tagen. „Neckarsulm spielt eine offensive 3-2-1-Deckung und schnelle Tempogegenstöße. Vorne sind sie individuell gut ausgebildet und suchen die 1:1-Situationen. Das wird eine Herausforderung“, sagt der Trainer. Er erwartet eine ausgeglichene Mannschaft, die druckvoll agieren wird. Erneut kann das Trainerteam auf alle Spielerinnen zurückgreifen. Die Donautälerinnen möchten das Heimrecht nutzen, um sich eine gute Ausgangslage zu verschaffen. Auswärts hat die Sport-Union in der Nordstaffel mehrfach Punkte liegengelassen. Das Rückspiel ist für den 5. Mai (17 Uhr) in Neckarsulm vorgesehen.