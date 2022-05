Firmung in Fridingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 22. Mai konnten wir in unserer Kirche St. Martinus in zwei sehr schönen und feierlichen Firmgottesdiensten mit 29 Jugendlichen aus Fridingen und Neuhausen feiern. Firmspender war Pfarrer Gerwin Klose. Die Ministranten haben die anschließende Bewirtung mit Sektempfang und anderen verschiedenen Getränken mit dem Barwagen übernommen.