Fahrradfahrer nach Zusammenprall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen ist ein 55-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 36 Jahre alte Autofahrerin gegen 7 Uhr in der Nähe des Bahnhofs im Bereich in einer Ringstraße der Bahnhofsstraße und geriet in einer Linkskurve über die Fahrbahnmitte an den linken Fahrbahnrand. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der 55-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich laut Polizei Kopfverletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.