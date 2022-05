Erstkommunion in Fridingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Bei mir bist Du groß!“ haben am Sonntag, 8. Mai 2022 16 Kinder in der Kirche St. Martinus mit Pfarrer Gerwin Klose in einem Festgottesdienst ihre Erstkommunion gefeiert. Der Gottesdienst wurde musikalisch von Nils Mayer an der Orgel sowie der Fridinger „Kirchenband“ unter Leitung von Björn Kappeler mitgestaltet. Die Erstkommunionkinder sind: Max Bögelein, Paula Dümmel, Felix Hermann, Moritz Hermann, Robin Hermann, Julius Ott, Magnus Röther, Max Sailer, Pia-Loredana Schlenker, Noah Schmid, Ben Spiegel, Tamara Stein, Ben Wegmann, Anna Viggiani, Lara Waizenegger und Anton Wittkowski.