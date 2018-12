Erste Vorbereitungsklasse im Donautal

Ab Januar 2019 wird es an der Grund- und Gemeinschaftsschule Obere Donau erstmals eine Vorbereitungsklasse (VKL) für ausländische Schüler geben. Das hat Schulleiter Otmar Zwick im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

Laut Zwick ist gegen Ende vergangenen Schuljahres die Anzahl der ausländischen Schüler mit geringen Deutschkenntnissen stetig gewachsen. Mittlerweile seien 18 schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die die Grund- und Gemeinschaftsschule besuchen, davon betroffen.

Die Schüler – darunter auch Flüchtlingskinder – stammen aus Bosnien-Herzegowina, Syrien, Afghanistan, Iran, Irak und Kroatien. Nach Angaben des Schulleiters sei es dringend notwendig, die Schüler in den regulären Unterricht zu integrieren. Dafür seien ausreichende Sprachkenntnisse vonnöten. Aus diesem Grund soll es im neuen Jahr eine VKL geben.

„Das war bisher an unserer Schule nicht nötig, weil die Zahl der ausländischen Kinder gering war. Kamen Kinder zu uns, die kein Deutsch sprachen, nahmen sie trotzdem am Unterricht teil. Das funktionierte sehr gut, und sie lernten sehr schnell die Sprache“, berichtete Zwick. Die aktuelle Situation sei anders: Viele Schüler müssten nicht nur eine neue Sprache, sondern auch eine neue Schrift lernen. Eine Vorbereitungsklasse sei deshalb dringend notwendig.

Aktuelle Zahlen der Grund- und Gemeinschaftsschule

Die benötigten Lehrkräfte für die VKL werden vom Land Baden-Württemberg finanziert. Zwei Lehrerinnen, so Zwick, werden mit jeweils neun Unterrichtsstunden angestellt. Für die Grundschulkinder findet der Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“ immer in der ersten und zweiten Schulstunde in der Vogelsangschule in Fridingen statt. Die Schüler der Sekundarstufe werden in der dritten und vierten Schulstunde am Standort „Spital“ in Fridingen unterrichtet. Neben dem intensiven Deutschunterricht nehmen die Kinder und Jugendlichen an dem regulären Schulunterricht teil, um Kontakte zu anderen Schülern zu knüpfen und um sich im deutschen Schulalltag zurecht zu finden.

Aktuell sind die zwei Lehrerinnen vor Ort, um sich einen ersten Eindruck von den Schülern zu machen. Sie werden im Anschluss das Unterrichtsmaterial zusammenstellen. „Wir haben jetzt noch keine Vorstellung davon, wie die Lerninhalte der VKL aussehen sollen. Wir befinden uns in der Versuchsphase“, meinte Zwick. Er ist aber zuversichtlich, dass die VKL gut starten wird. Einige Tipps holt er sich auch von Schulen, die mit dem Modell schon erfolgreich arbeiten.

Derzeit zählt die Grund- und Gemeinschaftsschule Obere Donau insgesamt 293 Schüler. Davon besuchen 151 Schüler die Grundschule und 142 die Sekundarstufe in Fridingen. Insgesamt gibt es 14 Schulklassen: acht Grundschul- und sechs Sekundarstufenklassen. 32 Lehrer unterrichten an der Ganztagsschule.

FSJ-ler und weitere Mitarbeiter an der Schule

Neben den Lehrkräften unterstützen 19 weitere Mitarbeiter den Schulbetrieb. Dazu zählen: sechs ehrenamtliche Mitarbeiter, eine Schulsozialpädagogin, zwei Mitarbeiter, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren, zwei Berufseinstiegsbegleiterinnen, vier Kernzeitbetreuerinnen, zwei Arbeitskräfte in der Mensa, eine Mitarbeiterin für die Sprachförderung und eine Praktikantin.

Die Berufseinstiegsbegleiter, so Zwick, beraten die Schüler, die Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Sie schreiben unter anderem mit ihnen Bewerbungen und bereiten sie auf ihre Vorstellungsgespräche vor. Sie sind täglich vor Ort und kommen von der Agentur für Arbeit. „Anfangs hatten die Schüler eine ablehnende Haltung ihnen gegenüber. Heute wird das Angebot gerne genutzt“, sagte Zwick. In den Genuss eines Beratungsgesprächs komme allerdings nicht jeder Schüler, „nur diejenigen, die es dringend nötig haben“.

Die FSJ-ler und die eherenamtlichen Mitarbeiter helfen im Schulalltag unter anderem bei der Hausaufgabenbetreuung, bei der Hofaufsicht, beim Spielangebot in den Pausen, bei der Aufsicht in der Mensa, der Schwimmbegleitung und den AG-Angeboten. Es werden eine Anzahl an verschiedenen Arbeitsgruppen (AG) in der Grund- und Gemeinschaftsschule angeboten, an denen die Schüler gerne teilnehmen. Dazu gehören: Tanz-AG, Schülermeditation, Lego-AG, Mundharmonika, Literaturwerkstatt, Medienbildung, Fun Akrobatik, Mundharmonika, Sport, Erste-Hilfe-Kurs, Lernort Natur und einige weitere.

Die Schule bietet eine Ganzstagsbetreuung an. Diese findet, so Zwick, an vier Tagen von 8 bis 15.30 Uhr statt. Die Schüler können in der Schule zu Mittag essen. Am Mittagstisch sind zwischen 40 und 50 Kinder und Jugendliche, manchmal auch mehr, teilte Zwick mit.