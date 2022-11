Erfolgreiches Konzert des Projektchors Fridingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Konzert des Projektchor Fridingen war dieses Jahr der „OHRWURM“ drin. Zum 13. Projekt, das unter dem Motto, „Ich bin`s, dein Ohrwurm“ stand, lud der Gesangverein Fridingen mit seinem Projektchor in die Donautalhalle in Fridingen ein.

Die Atmosphäre in der sehr gut besuchten und passend zum Thema toll dekorierten Halle, war von Anfang an besonders. Schon zu Beginn, sowie in der Pause, gab es Getränke und liebevoll belegte Schnittchen, die Lust auf mehr machten.

Der Chorleiter, Edgar Blaas aus Trossingen, verstand es mit seiner Auswahl an fetzigen Liedern zum wiederholten Mal, den Chor mit Freude am Singen zu fördern. Das kam auch beim Publikum sofort an. Mit „Hallo, ich bin dein Ohrwurm“ fing der Chor schwungvoll an und die drei Ansagerinnen machten mit ihrer Moderation jedes Mal eine kleine Showeinlage, die zum Schmunzeln einlud.

Durch einen guten Mix aus neueren und alten, englischen und deutschen Liedern sprang der Funke zum Mitsingen und Mitklatschen, bei jedem Lied mehr, auf das Publikum über.

Zwischen den Chorstücken wie „All you need is love“ - „Über sieben Brücken“ - „Hit the road Jack“ - „Im Wagen vor mir“ - „New York New York“ und „Can`t help falling in love“ spielte die Combo, bestehend aus Thomas Zimmermann, Gerhard Mattes und Edgar Blaas, instrumentale Songs zum Zuhören und Genießen.

Der Abend endete mit Zugabe des alten Hits „Im Wagen vor mir“, bei dem die Zuhörer begeistert mitsangen. Fast alle Mitglieder des 40-köpfigen Chores waren sich einig, dass sie nächstes Jahr wieder dabei sein wollen.