Ein Licht für den Frieden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Spendenaktion der Grund- und Gemeinschaftsschule Obere Donau in Fridingen vom 21. bis 25. März ergab sich ein besonders bewegender Moment. Beim „Licht für den Frieden“-Ritual an der Grundschule wurden alle gesammelten Kartons auf dem Pausenhof mit Lichtern und Friedensbildern versehen und gemeinsam durch alle Kinder auf die Reise geschickt. Selbstverständlich waren die kleinen Spender sehr wissbegierig zu erfahren, was mit den ganzen Kisten voller Spenden nun passiere würde. Schließlich wurde alles von zwei Lehrkräften an die Gemeinschaftsschule gebracht, wo bereits mehrere hilfsbereite Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 7 eifrig Spenden einsammelten und in geeignete Kartons umsortierten. Dank der großen Spendenbereitschaft kamen so den Vormittag über immer neue gefüllte Kartons zusammen. So konnten dann knapp 20 Kartons durch die Schülerinnen und Schüler in den Sprinter der UKR-Kirche in München geladen werden, von wo aus die weitere Verteilung der Spenden vorgenommen wird.

Falls Sie auch helfen und Kinder aus der Ukraine an unserer Schule unterstützen möchten, können Sie dem Förderverein eine Spende zukommen lassen. Von den Geldern wird dringend benötigtes Material für unsere Schülerinnen und Schüler finanziert. Vielen Dank!

Den vollständigen Bericht sowie weitere Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage www.gms-oberedonau.de.