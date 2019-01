DRK Fridingen ehrt Gründungsmitglieder

Der Ortsverein Fridigen des Deutschen Roten Kreuz (DRK) hat in seiner Hauptversammlung nicht nur auf die Höhepunkte 2018 zurückgeblickt, sondern konnte auch Gründungsmitglieder ehren.

Für langjährige Mitgliedschaft wurde geehrt: Marliese Herrmann für fünf Jahre, Carola Hipp für 15 Jahre, Franziska Schmidberger für 20 Jahre, Uwe Küger für 40 Jahren und Anneliese Heni für 60 Jahre. Für stolze 65 Jahre sind die Gründungsmitglieder, Hans Sattler, Rudolf Schnell und Anton Schrödinger geeehrt worden.

Schriftführerin Klara Schnell blickte auf ein arbeitsreiches Jahr 2018 zurück. Auch aus finanzieller Sicht war 2018 ein recht gutes Jahr, wie Kassierer Hans Rudolf erläuterte.

Ausbildungsmäßig konnte das DRK Fridingen im vergangenen Jahr gut aufrüsten, wie Harald Maier berichtete: Markus Baum hat im September die Ausbildung zum Sanitätshelfer absolviert und steht somit als zusätzlicher Helfer in der HvO-Gruppe ( „Helfer vor Ort“) zur Verfügung. Martin Mayer hat die Ausbildung zum Rettungshelfer absolviert.

Insgesamt hatte der Ortsverein im vergangenen Jahr 150 Einsätze, davon drei SEG- und 147 Helfer-vor-Ort-Einsätze. Dabei war das DRK 14 mal in Bärenthal, neun mal in Buchheim, 13 mal in Irndorf und 111 mal in Fridingen im Einsatz.

Aus Sicht des des Jungendrotkreuzes ließ Patrick Hipp das Jahr Revue passieren. Derzeit sind im JRK Fridingen elf Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren aktiv, wobei einige davon in diesem Jahr die Ausbildung zum Sanitäter abschließen werden und somit zu den Aktiven stoßen können.

Klara Schnell erklärte sich wieder bereit, das Amt der Schriftführerin zu übernehmen und wurde einstimmig gewählt.

Bürgermeister Waizenegger und stellv. Kreisverbandsvorsitzende Bernhard Flad die arbeit in unserer Ortsgruppe und betonten nochmal, wie wichtig es ist, dass es gut Ausgebildete ehrenamtliche Helfer gibt die bereit sind Tag und Nacht auszurücken um schnelle erste Hilfe zu leisten. Ein dank ging auch an die Betriebe die jederzeit die Ehrenamtlichen von der Arbeit freistellen.