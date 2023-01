DRK Bergwacht Donau-Heuberg veranstaltet Nikolausfeier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu Beginn der Feier richtete Bereitschaftsleiter Philipp Schafitel ein paar Worte an seine Kameraden und bedankte sich für ihr Engagement im vergangenen Jahr, welches viele verschiedene Einsätze für die ehrenamtlichen Helfer bereithielt. Durch das steigende Interesse an der Bergwacht und der Freude an der ehrenamtlichen Tätigkeit durfte sich die Bereitschaft 2022 über viele Neuzugänge freuen. Dementsprechend war die Diensthütte gut gefüllt, alle freuten sich darauf das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Bei einem leckeren Gulasch mit Spätzle und Salaten gab es gute Gespräche und es wurden viele Erinnerungen an vergangene Einsätze und gemeinsame Erlebnisse geweckt.

Eine Überraschung in Form eines Geschenks hatten das langjährige Mitglied Werner Schwarz und sein Geschäftspartner vorbereitet. Die Bergwacht-Mitglieder halfen im November auf Nachfrage von Schwarz bei der Fällung einiger Bäume auf dessen Firmengelände. Als Dank überreichte Schwarz der Bereitschaftsleitung eine Akku- Motorsäge, die bei den kommenden Einsätzen mit Sicherheit Verwendung finden wird. Nach einer gelungenen Feier blickt die Bergwacht Donau-Heuberg nun gespannt auf das Jahr 2023 und die kommenden Aufgaben.