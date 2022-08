DRK-Bergwacht Donau-Heuberg bei LIFE-Projekt dabei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die DRK-Bergwacht Donau-Heuberg war im Rahmen des LIFE Projekts mit dem Überlinger Waldrapp-Team unterwegs. Ziel des Projektes ist unter anderem die Wiederansiedlung der Waldrappe in Überlingen, welche in Deutschland einst heimisch aber bereits seit mehreren Jahrhunderten ausgestorben waren.

Das Waldrapp-Team versuchte nun gemeinsam mit den freiwilligen Helfern der Bergwacht die Waldrappen umzusiedeln. Eine große Nische in einer Felswand in Goldbach bei Überlingen soll den Vögeln in Zukunft als natürlicher Brutplatz dienen. Zuerst mussten die ausgewählten Vögel eingefangen und die Jungtiere beringt werden. Anschließend ging es mithilfe einer Hubarbeitsbühne für die Helfer und die Tiere hoch hinaus. Der Leiter des Projektes, Dr. Johannes Fritz sowie die Ziehmütter und ein Mitglied der Bergwacht fuhren im Hubsteiger nach oben und wurden zusätzlich durch die Bergwacht gesichert.

Nach der Einsetzung der Jungtiere in den neuen Nistplatz erfolgte die Fütterung durch die Elterntiere, welche aber danach wieder an den alten Platz in Hödingen zurückflogen. Da die Elternvögel nicht mehr zur Felswand zurückkehrten, gestaltete sich die Umsiedlung am ersten Tag äußerst schwierig und die Jungtiere mussten schließlich wieder aus dem neuen Nest genommen werden.

Am darauffolgenden Tag gab es dann immerhin einen Teilerfolg zu feiern. Ein Brutpaar schien den neuen Standort zu akzeptieren und kehrte zum wiederholten Male zu seinen Küken zurück. Die Freude beim Waldrapp-Team und den Helfern der Bergwacht Donau-Heuberg war dementsprechend groß. Die restlichen Alttiere jedoch konnten sich noch nicht an den neuen Platz gewöhnen und so wurden die entsprechenden Jungtiere wieder aus der Felswand genommen und in Transportboxen in ihr altes Nest gebracht. Der Teilerfolg gibt Anlass zur Hoffnung, dass im kommenden Jahr weitere Vögel umgesiedelt werden können. Das Waldrapp-Team wird daher nächstes Jahr weitere Versuche starten - vielleicht wieder in Kooperation mit der DRK-Bergwacht Donau-Heuberg.