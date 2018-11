Douglasien und Lärchen anstatt Fichten

Nachdem sich der Waldzustand in Fridingen in den vergangenen Jahren gebessert hat, hat die extreme Trockenheit dieses Jahr ihre Spuren hinterlassen. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montagabend sind der stellvertretende Forstamtsleiter des Landkreises Tuttlingen, Leo Sprich, und Fridingens Revierförster Uwe Bruggner bei der Zusammenfassung des Forstjahres 2018 auf die Problematik eingegangen.

Das Jahr 2018 habe durch den heißen Sommer und die überregionalen Stürme die Wälder strapaziert, erlärte Leo Sprich. Besonders von der Trockenheit betroffen sei die Fichte, die im Stadtwald Fridingen oft vorkomme. Das Ziel der Förster werde künftig sein, mehr klimastabile Bäume zu pflanzen. Dazu zählen die Weißtanne, die Douglasie und die Lärche.

Nadelbäume vom Fichtenborkenkäfer befallen

Die Trockenheit, so Sprich, sei aber nicht das einzige Problem: Wetterbedingt habe sich auch der Buchdrucker, auch als Fichtenborkenkäfer bekannt, außergewöhnlich stark vermehrt. Der Schädling befällt bevorzugt Nadelbäume wie Fichten und Tannen, nistet sich unter ihre Rinde ein und zerstört den Bast des Baumes, sodass der Baum langsam abstirbt. Die beste Bekämpfungsstrategie laut Sprich: „Die frisch befallenen Bäume müssen gefällt und aus dem Wald gebracht werden, damit der Käfer sich nicht weiter vermehren kann.“ Es sei davon auszugehen, dass durch die zunehmend klimatischen Veränderungen, solche Plagen und Missstände künftig zunehmen werden.

Seit Mitte August wird vorwiegend das vom Buchdrucker befallene Holz, auch Käferholz genannt, verkauft. Im kommenden Jahr, so der Forstexperte, werde das Käferholz das Marktgeschehen weiter beeinflussen. „Das Holz ist durch den Schädlingsbefall nicht kaputt, dennoch wird es auf dem Markt billiger verkauft als vergleichsweise Frischholz.“ Das führt dazu, dass das finanzielle Ergebnis für 2018 ernüchternd ausfällt. Nach dem aktuellen Kassenstand stehen Einnahmen in Höhe von 244 000 Euro bereits jetzt Ausgaben in Höhe von 248 000 Euro entgegen. Ob zusätzliche Einnahmen aus weiteren Holzeinschlägen bis zum Jahresende erzielt werden können, hängt vom Holzmarkt ab, der aktuell von den Sturmschäden in Italien beeinflusst wird.

Buchenbrennholzpreis bleibt auch 2019 stabil

Für 2019 haben die Forstwirte einen Überschuss in Höhe von 40 000 Euro errechnet. Gemäß des Bewirtschaftungsplanes gehen sie von Kosten in einer Größenordnung von 270 000 Euro aus. Die Einnahmen liegen bei 310 000 Euro. „Der Überschuss ist vorsichtig kalkuliert und wird nur dann erreicht, wenn sich der Nadelholzmarkt stabilisiert“, erklärte Sprich. Aus jetziger Sicht glaubt er allerdings nicht daran, den erhofften Überschuss erzielen zu können. Grund dafür sind die klimatischen Bedingungen und die Schädlingsplage. Nach Angaben des Forstamtes bleibt der Brennholzpreis, wie schon in den vergangenen drei Jahren, auch 2019 stabil. Für die Stadt Fridingen liegt der Preis pro Festmeter für Buchenbrennholz bei 60 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) und für Nadelholz bei 30 Euro. Mit einer Erhöhung des Brennholzpreises um zwei Euro ist voraussichtlich im Winter 2020 zu rechnen.