Die Narren sind in Fridingen los

„Schneller schwätza, schneller denka, schneller essa, schneller trenka!“ mit diesem Fasnetsmotto hat die Fridinger Narrenzunft am Schmotzigen die Kinder aus den Schulen und Kindergärten befreit. Dann zogen die Narren und Musikanten weiter zum Rathaus und stiegen über das Fenster ins Büro des Bürgermeisters ein. Auf dem Rathausplatz warteten die Fridinger bei malerischem Schneefall, bis das überwältigte Gemeindeoberhaupt hinausgebracht wurde.

Was Fridingens Narrenvater Martin Schnell vor den zahlreichen Besuchern auf dem Rathausplatz zusammenreimte, war vor allem ein Seitenhieb auf Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck und die Musikschulpolitik der Kreisstadt. Das letzte Wort sei in der Abkopplung Fridingens von Tuttlingen noch nicht gesprochen, man sei gespannt auf das nächste Jahr – so lange gebe es eben Musikunterricht in der Hohenbergschule.

Verwaltung kommt bei Narren glimpflich davon

Auch wenn der Narrenvater die Fridinger Verwaltung einigermaßen glimpflich davonkommen ließ, es half alles nichts: Die Narren übernahmen das Regiment und Bürgermeister Stefan Waizenegger musste den Rathausschlüssel abgeben.

„Doch ihr Narra sei Euch no mit uff d´r Weg gegeba, s´ischt it immer so oifach des Regierungsleba, vielfach hätt mer scho die Lösunga parat, doch unterliegt man halt em finanziella Spagat“, gab Bürgermeister Waizenegger den Narren mit auf die fünftägige Regierungszeit. Zum Glück für die Narren und Gäste ließ sich die „arme“ Gemeindeverwaltung am Schmotzigen aber nicht lumpen und lud alle zu Bier und Sekt ein, die ins restlos überfüllte Rathaus passten. Ehrensache, dass Waizenegger beim bunten Treiben im Rathaus mitmischte. „Ih wünsch Euch Spaß in g´selliger Rund, in Fuchsau a haufa schöne Stund, es lebe di Fasnet und ihre Geischter, des ruft Euch zu, Euer Bürgermeischter!“