Der Tumor ist zurück

Ein Vorfall in der Wasserachterbahn "Poseidon" im Europa-Park in Rust wird jetzt ein Fall für den Staatsschutz. Eine Gruppe von sieben Männern war am Montag in der Attraktion unterwegs. Die installierte Fotoeinrichtung, die während der Abfahrt als Erinnerung jedes Boot ablichtet, nutzten die Männer für das Zeichen des verbotenen Hitlergruß.

Sechs der sieben Männer streckten den rechten Arm in die Luft, ein weiterer Passagier zeigte das Peace-Zeichen.