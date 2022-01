Der SV Fridingen kann alle Ämter besetzen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem 2021 keine Generalversammlung stattfinden konnte und fast alle Ämter kommissarisch besetzt waren, konnte der SV Fridingen am vergangenen Freitag bei seiner Generalversammlung alle Ämter besetzen. Unter den vorgeschriebenen Hygienebedingungen war die Versammlung mit 50 Anwesenden recht gut besucht.

Nach der Begrüßung des kommissarischen 1. Vorstandes Michael Bögelein wurden Mitglieder für ihre Treue im Verein geehrt. Eine Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten jeweils Arnold Esslinger, Roswita Heinz, Uwe Lubetzke, Klaus Reizner, Uwe Sattler und Alwin Schiele. Ebenfalls eine Ehrennadel in Gold wurde Michael Bögelein für 15 Jahre Vorstandschaft überreicht.

Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten folgende Personen: Sandra Beck, Ingo Fischer, Berta Hermann, Christa Karl, Sven Kohler, Ute Köbele, Fritz Locher, Uwe Reizner, Tanja Schiele, Nicole Todt, Rosanna Bär, Beate Hartl, Thomas Hartl, Melanie Hipp und Klaus Hipp. Eine Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt Michael Seeh.

In diesem Jahr wurden gleich drei neue Ehrenmitglieder ernannt: Engelbert Hermann, Karl-Josef Sattler und Anton Karl erhielten für ihre Dienste und das langjährigem Vertrauen in den SV Fridingen eine Urkunde und ein Weinpräsent. Nach der Entlastung durch den anwesenden Herr Bürgermeister Waizenegger wurden die Wahlen der neuen Vorstände durchgeführt. Erfreulicherweise konnten seit sehr langer Zeit alle Ämter bereits im Vorfeld besetzt werden, so dass die Wahlen recht zügig durchgeführt werden konnten.

Die Vorstandschaft setzt sich nun zusammen aus: Alexander Leibinger (1. Vorstand), Steffen Ritter (Vorstand Finanzen), Bernd Rieckmann (Vorstand Öffentlichkeit) und Jochen Keim (Vorstand Sport). Somit kann der SV Fridingen gestärkt in die Zukunft blicken.