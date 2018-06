Der Rhythmus muss ins Blut

Kurz vor ihrem traditionellen Frühjahrskonzert am kommenden Samstag, 9. Mai, um 20 Uhr in der Festhalle biegt die Stadtkapelle Fridingen auf die Zielgerade der Proben für den großen Auftritt – mit neuen Stücken und einigen Überraschungen. SZ-Redakteur David Zapp hat bei einer der Proben im Vereinsheim in Fridingen Mäuschen gespielt und den Musikern mit ihrem Dirigenten Heiko Klaiber einmal über die Schulter und auf die Finger geschaut.

Die Sonne scheint an diesem Samstagnachmittag. Musikerinnen und Musiker huschen an Dirigent Heiko Kleiber vorbei, hinein ins beengte Probeheim. „Es sind immer die Vorstandsmitglieder, die auf den letzten Drücker zur Probe kommen“, grummelt Klaiber gut gelaunt. Die Stimmung ist entspannt, es wird gescherzt, bevor es zur Sache geht. „Wir haben dieses Jahr ein sehr abwechslungsreiches Programm vor der Brust mit Stücken aus Rock und Pop und dem symphonischen Bereich – und mit vielen Solisten dieses Jahr. Das ist schon etwas Besonderes“, sagt der Dirigent. Fünf Soli stehen auf dem Programm des Frühlingskonzerts. Eines soll der studierte Trompeter und Dirigent selbst zum Besten geben. „Da kann er zeigen, was er kann“, frotzelt es aus der Ecke der Blechbläser.

Heiko Klaiber beendet das Gelächter, schwingt den Taktstock und lässt die Kapelle gleich mit Antonín Dvoráks „Slawischem Tanz Nr. 8“ einsteigen. Jäh stoppt der Dirigent das Orchester, dessen Motor abrupt abstottert. „Nochmal!“ Die Passage wird erneut intoniert. „Das Stöhnen! Hört ihr das? Wunderbar! Warum nicht gleich so? Die Klarinetten müssen wie gezupft klingen.“ Trotzdem müssen die Flöten noch einmal ran. „Warum nicht alle?“ bläst es eine Beschwerde gen Dirigentenpult. „Das brauchen wir nicht. Wir sind vertrauenswürdig!“ schallt es aus der „Blechecke.“ Gelächter statt Flötentöne.

Einzelne Passagen lässt Klaiber immer wieder wiederholen, der Feinschliff muss jetzt passieren, sonst klappt es am 9. Mai auch nicht. „Tico Tico“ klingt schon nach feinem Rhythmus, dennoch unterbricht der Dirigent das kakophonische Treiben. „Alle mitsprechen! Du dap, du dapp da dapp. Der Rhythmus muss ins Blut und einverleibt werden. Das muss sitzen!“

Beim Stück „Goddess of fire“ von Steven Reineke brodelt und zischt es. Aber das Timing sitzt noch nicht ganz. „Das A ist zu tief, das D ist zu hoch“, stellt Klaiber fest und ruft zur Percussions-Abteilung rüber: „Nicht die Guggenmusik raushängen lassen!“