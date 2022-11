Der Projektchor Fridingen singt wieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Projektchor des Gesangvereins Fridingen probt seit Juni intensiv für sein bevorstehendes Konzert. Mehr als die Hälfte der vierzig Sänger/innen gehören zum festen Bestandteil des bestehenden Chors, einige kommen auch aus umliegenden Gemeinden. Unter der erfahrenen Leitung von Dirigent Edgar Blaas wird am Sonntag, 13. November, um 18 Uhr wieder, ein buntes Konzertprogramm geboten.

Mit dem Motto „Ich bin`s dein Ohrwurm“ finden sicherlich allseits bekannte Hits, mit englischen sowie auch deutschen Texten, den Weg in die Herzen des Publikums, die bei so manchem auf dem späteren Heimweg noch in deren Ohren nachklingen werden. Unterstützt wird der Chor von einer dreiköpfigen Band, die mit Edgar Blaas am Klavier einen eigenen Rahmen für ihre Musik bekommen, und so zu einem weiteren Ohr Schmankerl für die Zuhörer sorgen.

Auf zahlreiche Besucher freut sich die fünfköpfige Vorstandschaft, um sie mit der zum Thema passenden Dekoration in der geschmückten Donautal Halle zu begrüßen. Vor dem Konzert und in der Pause werden die liebevoll zubereiteten Schnittchen für den leiblichen Genuss angeboten. Einlass ist um 17 Uhr, der Eintritt wird, wie in den vergangenen Jahren, bei acht Euro bleiben.