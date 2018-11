Der Nachwuchs ist gesichert

Die Stadtkapelle Fridingen hat mit der Auswahl der Auftritte der Musiker wieder überzeugen können. Nach anfangs zögerlichem Besucherzustrom füllte sich die Festhalle denn doch, die sich in den rot-weißen Stadtfarben in ein „Festzelt“ verwandelt hatte. Dazu trugen auch die zahlreichen Besucher bei, die in Dirndl und Lederhosen Oktoberfest-Atmosphäre zauberten.

Den Auftakt machte die Jugendkapelle Fridingen-Buchheim mit Dirigentin Daniela Knittel. Die 25 jungen Musiker begeisterten mit ihrem Repertoire aus zünftiger Blasmusik und Evergreens. Songs wie „Hey Jude“ oder „Eye of the Tiger“ lösten ebenso wie der „Elli-Polka“ bei den Fridingern viel Beifall in der Festhalle aus.

Zweieinhalbjähriger spielt auf der Trompete mit

Als der zweieinhalbjährige Matthias mit seiner Spielzeugtrompete auf der Bühne mit Leidenschaft mitspielte, war jedem klar, dass man sich um den Nachwuchs keine Sorgen machen muss.

Die Formation „Schwaissblech“ mit Matthias Hagen brachte die Halle schließlich vollends zum Beben. Die 15 Musiker der Stadtkapelle Fridingen, die diese Formation aus einer Bierlaune heraus ins Leben gerufen haben, ließen mit ihrer Musik den Stimmungspegel in der Halle stark ansteigen.

Das Gesangsduo Philomena Hipp und Markus Baum sang sich mit „Wir lieben den Bodensee“ in die Herzen der Zuhörer. Und beim „Böhmischen Traum“ gab es dann vor allem für die Marschliebhaber kein Halten mehr. Mit langem Beifall wurden die Musiker für ihre Leistung belohnt.

Das große Orchester vom Musikverein Kreenheinstetten mit Dirigent Gerhard Braun hinterließ als Gastkapelle einen bleibenden Eindruck. Die Oktoberfestbesetzung der Stadtkapelle Fridingen mit Sängerin Petra Sellwig verzückte die Besucher. Auch diese Besetzung versetzte die Fridinger in eine ausgelassene Feststimmung.

Den Abschluss dieses Abends machte die Party- und Stimmungsband „Jauchzaaa“. Das Trio sorgte mit Akkordeon, Gitarre und Schlazeug dafür, dass die Stimmung unter den Besuchern auch weit nach Mitternacht nicht abebbte.

Am Sonntag gestaltete der Musikverein Aulfingen den Frühschoppen mit einem schwungvollen Auftakt. Den Schlusspunkt des Herbstfestes setzte die Stadtkapelle Fridingen selbst.