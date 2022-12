Der Gesangverein Fridingen hat wieder einen Kinderchor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ab der ersten Schulklasse kommen die Mädchen und Jungen zu Daniela Bucher in die Aula der Vogelsangschule zum Singen. Nach der längeren coronabedingten Zwangspause ist der Chor nun wieder gut aufgestellt und singt jeden Donnerstag mit Klavierbegleitung von 18 bis 19 Uhr.

Am zweiten Adventssamstag hatten die jungen Sängerinnen und Sänger ihren ersten Auftritt beim Advent fürs Städtle der katholischen Kirchengemeinde. Zuerst sangen die Kids in der katholischen Kirche altbekannte Weihnachtslieder. Nach einer kurzen Stärkung mit Lebkuchen ging es ins katholische Gemeindehaus, wo die Kinder mit kleinen, selbstgebastelten Instrumenten Weihnachtslieder wie Feliz Navidad und in der Weihnachtsbäckerei zum Besten gaben. Mit ihrem Spaß am Singen und ihrer guten Laune bereiteten die jungen Sängerinnen und Sänger den zahlreichen Zuhörern eine sichtliche Freude.

Unter dem Applaus des Publikums und gestärkt mit einer süßen Aufmerksamkeit wurden die Kinder nach ihrem Auftritt glücklich und stolz von ihren Eltern in Empfang genommen.

Der Kinderchor beschließt das Chorjahr am Donnerstag, 15. Dezember, mit einer kleinen Weihnachtsfeier, das vom Team des Liederkranzes organisiert wird.