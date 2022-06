DAV Tuttlingen startet Newsletter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was ist los in der Sektion Tuttlingen des Deutschen Alpenvereins, bei welchen Touren gibt es noch freie Plätze und mit welchen Dingen beschäftigt sich aktuell das Vorstandsteam: Antworten auf diese Fragen gibt es ab sofort in einem neuen Newsletter der Sektion Tuttlingen des Deutschen Alpenvereins.

Ganz neu ist die Idee eines Newsletters nicht. Was auch andere Tuttlinger Vereine regelmäßig praktizieren, gab es vor etlichen Jahren auch bereits einmal beim Tuttlinger DAV. Dieser Service soll nun wiederbelebt werden: In einem zeitlichen Abstand von etwa acht Wochen werden Vereinsmitglieder und interessierte Nicht-Mitglieder künftig über die aktuellen Entwicklungen informiert. Die erste Ausgabe erschien Anfang Mai, die zweite soll nach den Pfingstferien folgen. Der Newsletter wird dabei per E-Mail zugeschickt.

Wer den Newsletter abonnieren möchte (das Angebot richtet sich auch an Nicht-Mitglieder), kann eine E-Mail an die DAV-Geschäftsstelle schreiben: info@dav-tuttlingen.de.

Das nächste größere Ereignis im Verein ist die Hauptversammlung: Diese findet am Freitag, 24. Juni um 19 Uhr in der SC04-Lounge in Tuttlingen statt. Unter anderem stehen Wahlen und Ehrungen auf dem Programm.