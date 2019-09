Das Saisonziel heißt Aufstieg

„Unsere Vorbereitung ist sehr gut verlaufen“, sagt HSG-Trainer Frank Rohrmeier zu den vergangenen Wochen. Auch die Trainingsbeteiligung sei zufriedendstellend gewesen. Der letztjährige Überraschungs-Zweite hat dieses Jahr das Ziel, es in die eingleisige Württembergliga zu schaffen.

Denn ab der Saison 2020/21 wird aus der Süd- und Nordstaffel eine gemeinsame Liga – das ist gleichbedeutend mit einigen Absteigern in die neuen Verbands- und auch Landesligen. „Andere Mannschaften haben sich deswegen auch gut verstärkt. Es wird ein Fight um jeden Punkt“, erwartet Rohrmeier eine heiße Saison, der zusammen mit Trainerkollege Uwe Langeneck in seine fünfte Saison geht.

Erweitert wurde das Trainerteam mit Rebecca Maurer. Die Kreisläuferin wird weiterhin aktiv spielen, ist aber zeitgleich auch für den Athletikbereich zuständig. Selbst hat sich die Donautal-HSG mit Vanessa Dreer von der HSG Hossingen-Meßstetten verstärkt. Die Rückraumspielerin stößt zum Kader hinzu, die langjährige HSG-Spielerin Melanie Gresser (Karriereende) wird nicht mehr mit dabei sein. Clara Frankenstein ist nach einer Bänderverletzung zurück im Training und wird zum Auftakt wohl einsatzbereit sein.

Der Trainer erwartet eine schwere Liga: „Das wird kein Spaziergang. Mit Urach und Nürtingen steigen zwei starke Mannschaften auf. Dazu muss man wieder zweimal in den harzfreien Hallen in Ulm spielen, aber das geht jedem Team so. Wir wollen dennoch so nah wie möglich an die letztjährige Platzierung rankommen. Unsere Spielanlage mit dem Tempospiel haben wir letzte Saison top umgesetzt. Wir haben daran gearbeitet, noch mutiger zu spielen.“

Auch im Defensivbereich will die HSG mit einer weiteren Abwehrvariante variabler werden: „Es ist eine Variante gegen noch defensivere Gegner, die aus der zweiten Reihe nicht so stark sind. Auch die offensive Abwehr möchten wir weiter forcieren.“

Zum Start muss der Trainerstab direkt beim Aufsteiger TSV Urach antreten. Die Donautälerinnen wissen, was auf sie zukommen wird. Vom TSV erwarte man daheim ein „Feuerwerk“, doch die Konzentration soll auf der eigenen Mannschaft liegen. So war man in der vorherigen Saison erfolgreich. Die Vorfreude ist jedenfalls schon wieder da. Rohrmeier: „Wir haben ein gutes Gefühl, sind hochmotiviert und brennen darauf, wieder anzufangen.“