„Das Alter ist nichts für Feiglinge“

Fridingens und Bärenthals ehemaliger Bürgermeister und einstiger CDU-Landtagsabgeordneter Roland Ströbele feiert am Dienstag seinen 75. Geburtstag. 2011 hat er sich von seinen politischen Ämtern verabschiedet, um in den wohlverdienten Ruhestand einzutreten. Mit Redakteurin Marilena Berlan sprach er über das Älterwerden, private Schicksalsschläge und warum er das Amt als Vorsitzender der Senioren-Union im CDU-Kreisverband Tuttlingen übernommen hat, obwohl er sich vorgenommen hatte, der Politik den Rücken zu kehren.

Herr Ströbele, 2011 sind Sie in den Ruhestand gegangen. Damals haben Sie sich vorgenommen „sich mehr um Ihre Gesundheit zu kümmern und netter zu sich selber zu sein“. Ist Ihnen das gelungen?

Der überraschende Tod meiner Frau hat meine Lebensplanung im Alter sehr verändert. Eigentlich wollten wir gemeinsam den Jakobsweg beschreiten. Das war dann nicht mehr möglich. Zudem war ich gesundheitlich angeschlagen, hatte einen Tumor an der Wirbelsäule. Man sollte deshalb im Leben nichts verschieben, sondern gleich machen. Nach dem Tod meiner Frau – und nachdem mir die Ärzte geraten haben, ich solle trotz meiner Behinderung raus gehen und nicht einfach daheim sitzen bleiben – habe ich mich nochmal entschlossen, in der Senioren-Union im CDU-Kreisverband Tuttlingen politisch tätig zu werden. 2012 habe ich dann das Amt des Vorsitzenden der Senioren-Union angenommen. Ich habe im Ruhestand loslassen müssen, trotzdem habe ich einige Ziele erreicht. Ich habe mir die Welt angeschaut, bin beispielsweise nach Kambodscha, Vietnam und Usbekistan gereist.

Damals haben Sie auch gesagt, dass Sie sich „auf ein Leben frei von Ämtern und ohne Verantwortung“ freuen. Wie stehen Sie heute dazu?

Ich wollte nichts mehr wissen von Politik, weil ich im Leben viele Ämter ausgeübt habe, die mir auch Spaß gemacht haben. Meine Frau und ich wollten im Alter einfach Ströbele sein und machen, was uns gefällt. Das ist uns nicht gelungen. Das war unsere Planung, aber nicht Gottes Wille.

Was machen Sie heute in Ihrer Freizeit?

Ich bin ein großer Fußball-Fan. Ich verbringe Zeit mit meinen zwei Enkeln, die sehr sportlich sind. Außerdem bin ich ein Bergmensch. Aufgrund meiner Gesundheit wandere ich nicht mehr, dafür fahre ich aber mit dem Auto in die Berge. In der Kapelle „Maria Mutter Europas“ in Gnadenweiler gebe ich noch Führungen. Und ich mache gerne Flusskreuzfahrten. An den Schreibtisch muss ich immer noch, aber ich bin es gewöhnt. Das Alter ist nichts für Feiglinge.

Als Vorsitzender der Senioren-Union machen Sie sich stark für ältere Menschen. Wie sieht das aus?

Als Senioren-Union haben wir uns auf das Leben im Alter in der Heimat konzentriert. Wir gehen den verschiedenen Institutionen hinterher, geben Hilfestellung wie das angemessene Altern in der Heimat gelingen kann. Der Landkreis hat zum Beispiel auf unser Drängen ein Kreisseniorenkonzept erstellt. Wir stehen im engen Kontakt mit den Bürgermeistern und setzten uns dafür ein, dass sie die Altenpolitik als Schwerpunktpolitik sehen und Initiative ergreifen. Das Ziel der Senioren-Union ist es, in jeder Gemeinde eine Stelle oder einen Bürger zu haben, der sich um die Altenpolitik vor Ort kümmert und sich für die Rechte der Senioren einsetzt. In den vergangenen Jahren haben einzelne Gemeinden die Initiative ergriffen und großartige Modelle zugunsten älterer Menschen auf die Beine gestellt.

In den kleineren Gemeinden, die keine Betreuungsmöglichkeiten für Senioren anbieten, sind wir dabei unsere Idee zu verwirklichen, und ältere Menschen in einer Art „Gastfamilie“ unterzubringen. Das sind Ehrenamtliche, die bereit sind Senioren tagsüber bei sich aufzunehmen, um Angehörige zu entlasten. Was uns außerdem als Senioren-Union positiv aufgefallen ist, ist dass sich in einigen Gemeinden die Nachbarschaftshilfen stark entwickelt haben. Das ist ganz wichtig, denn ein großes Problem ist die Einsamkeit im Alter.

Sie sagen, dass Sie beobachten wie „Einsamkeit im Alter zur Volkskrankheit wird“. Wie kann Abhilfe geschaffen werden?

Dabei ist es ganz wichtig, dass die Gemeinde Veranstaltungsangebote für Senioren macht, dass Begegnungen zwischen Jung und Alt erfolgen und dass Spielnachmittage angeboten werden. Wir sind in Gesprächen mit Bürgermeistern und appellieren dafür, dass sie versuchen sollen, Gaststätten aufrechtzuerhalten. Es ist nämlich ganz wichtig, Räume zu haben, in denen Menschen sich begegnen können. Es ist eine Aufgabe von Bund, Land und Kommune gegen die Vereinsamung im Alter anzugehen.

Ein weiteres Thema, dem Sie sich annehmen, ist die Digitalisierung. Sie meinten „Digitalisierung muss für alte Menschen abgefedert werden“. Wie soll das Ihrer Meinung nach erfolgen?

Die Digitalisierung ist für alte Menschen ein neues Zeitalter. Wir tun uns außergewöhnlich schwer, mitzuhalten. Umso wichtiger ist es, Senioren zu motivieren und sie zu unterstützen, sich mehr in diesem Bereich zu betätigen. Ganz konkret kämpfe ich aktuell dafür, dass in kleinen Gemeinden Räume angeboten werden, in denen Jugendliche und alte Menschen zusammenkommen, um ihnen die moderne Technik näher zu bringen. Ebenso ist es wichtig, dass in der Volkshochschule solche Kurse angeboten werden.

Als Senioren-Union kämpfen wir dafür, dass das Bezahlen mit Bargeld nach wie vor erhalten bleibt, denn für uns Alte ist das Bargeld etwas ganz wichtiges.

Am Dienstag feiern Sie den 75. Geburtstag. Haben Sie Angst vorm Älterwerden?

Ich war nie ein Mensch, der Angst hatte, aber ich habe mir das Altern einfacher vorgestellt. Mit 75 tritt man in die Überstunden des Lebens ein, also in eine neue Lebensphase. Auf die bin ich vorbereitet. Aber ich kann sagen, ich fühle mich nicht wie 75. Ich habe keine Angst vorm Älter- werden. Und wenn Ängste kommen, muss man sie beiseite schieben. Ich bin mit Wolfgang Schäuble gut befreundet, und der sagt, solange der Kopf gut ist, kann man das Alter auch ertragen. Ich will das Alter erkunden und erforschen. Mich betätigen solange es geht, das habe ich mir vorgenommen.

Gibt es noch Träume, die Sie sich erfüllen möchten?

Ich habe im Leben alles gehabt – Höhen und Tiefen. Ich bin gerne gereist. Ich wünsche mir, dass ich noch ein wenig aufs Schiff gehen kann. Ich sehe das Wasser gerne, trinke gern ein Viertel Wein und wünsche mir, noch viele freundschaftliche Begegnungen zu haben, und die Entwicklung meiner Enkel mit verfolgen zu können. Und, dass ich noch einige Zeit gesund bleibe.

Wie werden Sie Ihren Geburtstag feiern?

Ich habe mich, mit Ermutigung meiner Familie, entschlossen, nochmal zu feiern. Ich werde mit rund 60 Leuten auf meinen Geburtstag anstoßen und freue mich, dass viele Freunde kommen und wir die Feier miteinander erleben können.