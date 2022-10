Bürgermeister ehrt Blutspender der Stadt

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montag konnte Bürgermeister Stefan Waizenegger eine Reihe von Mitbürgerinnen und Mitbürgern für regelmäßiges Blutspenden auszeichnen. Zusammen mit Moritz Hipp, dem Vorsitzenden der DRK-Ortsgruppe, ehrte er insgesamt neun Menschen für deren Bereitschaft und ehrenamtliches Engagement, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Fridingen.

Für zehnmaliges Blutspenden wurden Roswitha Heinz, Antonio Henninger, Maria Hipp und Verena Kringel ausgezeichnet. Bernd Epple und Andreas Spiegel haben bereits 25 Mal Blut gespendet. Für 50 Blutspenden wurden Beate Joswig und Jochen Wannemacher geehrt. Manfred Kurreck hat mittlerweile 75 Mal Blut gespendet. Zusammen haben die Geehrten insgesamt 265 Blutkonserven gegeben, was umgerechnet beachtlichen knappen 133 Litern Blut entspricht, heißt es weiter.

Gerade in den vergangenen Jahren der Pandemie habe es immer wieder auch besorgniserregende Versorgungsengpässe gegeben. Blutspenderinnen und Blutspender werden durch ihr Tun also im wahrsten Sinne des Wortes zu Lebensrettern. In seine Dankesworte schloss Bürgermeister Stefan Waizenegger auch ausdrücklich die DRK-Ortsgruppe ein und lobte Sie für den Dienst am Nächsten, sowie den in zahlreichen Stunden erbrachten ehrenamtlichen Einsatz. Dabei zähle die Fridinger Ortsgruppe mit ihren vier beziehungsweise sogar fünf jährlichen Spendenterminen zu den Hochburgen des Blutspendens im gesamten Landkreis, lautet es in der Mitteilung.