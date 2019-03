Bruno Bucher zeigt besondere Blickwinkel in seinen Fotos

Motivausschnitte, besondere Blickwinkel, regionale Motive und spezielle Muster und Formen – all diese und viele weitere Eigenschaften sind Ausdruck und Bestandteil der Bilder von Bruno Bucher. Der Fridinger Künstler präsentiert seit vergangenem Donnerstag seine Fotoausstellung „Querbeet“ im Ifflinger Schloss.

Zur Vernissage im Heimatmuseum „Oberes Donautal“ begrüßte das Fridinger Urgestein Bruno Bucher rund 80 Interessierte, darunter seine Familie, viele Freunde und Kunstliebhaber, die seine Bilder begutachteten.

Fridingen als „Künstlernest“

Nach einem Stehempfang hob Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger die Bedeutung dieser Fotoausstellung hervor: Der Ruf Fridingens als „Künstlernest“ meine nicht nur ein „historisches Etikett“, sondern bezeichne zugleich auch unverändert eine „lebendige Gegenwart“. Mit dieser Fotoausstellung würde ein „ganz besonderer Akzent“ gesetzt werden. Waizenegger zeigte sich erfreut darüber, dass es Fridingen gelungen sei, erneut einen städtischen Künstler im Ifflinger Schloss einem noch größeren Publikum präsentieren zu können.

Lobesworte gab es auch von Museumsleiter Armin Heim. Er ging auf den veränderten Umgang mit dem Medium Bild ein, sprach davon, dass das „Abbild der Wirklichkeit zur stets verfügbaren Ware“ werde und ging in diesem Zusammenhang auch auf die Reizüberflutung und die Manipulation von Bildern ein.

„Bruno Bucher versucht in seinen Arbeiten durch ganz verschiedenartige Verfremdungseffekte den sinnlichen Abstumpfungserscheinungen des Bildbetrachters entgegenzuwirken“, so seine Lobesworte an den Hauptakteur.

Der Fridinger Fotograf begann bereits mit 18 Jahren mit seinen ersten Aufnahmen und ist bei den Fotofreunden Tuttlingen engagiert. In der Region Tuttlingen waren seine Arbeiten bereits mehrfach bei Ausstellungen zu sehen. Laut dem Schultes habe er sich in der Region einen „hervorragenden Ruf als ambitionierter Fotograf mit künstlerischer Intention“ gemacht.

Bruno Bucher selbst betonte, dass er bei einem für ihn interessanten Motiv meist mit dem Stativ anreist und nicht nur den Hintergrund ins richtige Licht rücke, sondern auch den Vordergrund, „der Weg zum Motiv“, wie er es nannte.

Er experimentiere beispielsweise mit Langzeitbelichtungen, Verfremdungen durch Bewegungsunschärfe, Überlagerungen oder Mehrfachbelichtungen. Auch mit dem Motivausschnitt setze er sich intensiv bei verschiedenen Objekten auseinander. Reizvoll seien für ihn auch Kiesgruben oder ähnliches, die bestimmte für ihn interessante Muster beinhalten würden.

Wolken aus dem Archiv

Bei der Aufwertung der Bilder verwendet er Bildbearbeitungsprogramme. Dort trickst und probiert er mit Ebenen und Masken. Wenn das Wetter oder der Himmel nicht zum Motiv passt, hat der Fotoexperte immer eine Lösung parat: „Ich habe mehrere Wolken in meinem Archiv“, erzählte er mit Augenzwinkern.

Neuerdings traut er sich auch an Luftaufnahmen mit einer Drohne heran, um einen seltenen Blickwinkel zu erhalten. Und auch sonst ist der Fridinger häufiger hoch oben auf Gebäuden anzutreffen, um regionale Motive von einer ganz besonderen Richtung aus zu fotografieren.

Am Donnerstag stand er allerdings mit beiden Füßen fest im Heimatmuseum und half so manchem interessierten Bildbetrachter auf die Sprünge, die rätselten, welches Gebäude oder sonstiges Motiv auf dem ein oder anderen Foto zu sehen ist und aus welchem Blickwinkel er es aufnahm.

Das Fotografieren sei obendrauf für ihn „sehr entspannend“ und man könne den Alltag vergessen und „abschalten“, so der Hobbyfotograf.