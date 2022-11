Bronner Wehr: Aktionsgruppe fordert aktuelle Gutachten

Stand des Planfeststellungsverfahrens

„Der Antrag des Regierungspräsidiums Freiburg (Vorhabenträger) auf Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens ist bei uns eingegangen. Damit wird statt eines Plangenehmigungsverfahrens ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt“, teilt Muriel Eikmeyer, Pressesprecherin des Landratsamts in Tuttlingen auf Nachfrage mit.

Für die öffentliche Anhörung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens „werden die Antragsunterlagen durch den Vorhabenträger ergänzt“, erklärt sie. Das Landratsamt sichtet diese Antragsunterlagen dann. Es folgt eine umfassende Anhörung. „Der Zeitraum, in dem die Anhörung erfolgen wird, ist aktuell noch nicht absehbar. Die Anhörung wird sehr wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr erfolgen“, so Eikmeyer auf Nachfrage.

Im Rahmen dieser Anhörung wird veranlasst, dass die Pläne in den betroffenen Gemeinden einen Monat lang zur Einsicht ausgelegt werden, erklärt sie den weiteren Ablauf. (lise)