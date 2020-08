Betrüger ergaunern mit Gewinn-Masche 13 000 Euro

Insgesamt 13000 Euro hat ein 52 Jahre alter Mann verloren, der Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden ist. Ende August hatten ihn laut Polizei angebliche Mitarbeiter Lotteriegesellschaft angerufen. In mehreren Telefonaten stellten sie Geldgewinne in Aussicht. Der 52-Jährige ließ sich von diesen Versprechen täuschen und kaufte in Erwartung der versprochenen Erhöhung über mehrere Tage hinweg sogenannte Google-Play-Karten im Gesamtwert von 13000 Euro. Die Wertcodes übermittelte er telefonisch an die Tatverdächtigen, die so den Gegenwert der Karten abschöpfen konnten. Die Polizei bedauerer, dass die Täter mit solchen Maschen nach wir vor ans Ziel kommen. Informationen zum Schutz vor Telefonbetrug gibt es auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention.