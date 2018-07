Die Turnerinnen des TV Spaichingen II und des TV 05 Fridingen haben ihre Saison in der Kreisligastaffel B 8 des Schwäbischen Turnerbundes beendet. Beim abschließenden Wettkampftag in Ravensburg-Oberzell kamen die Primstädterinnen auf den fünften Platz. Fridingen landete auf dem siebten Platz.

Für beide Teams war das Abschneiden in der Achterliga durchaus ein Erfolg. Schließlich waren die Mannschaften erst zu dieser Saison gegründet worden. Die Spaichinger Mannschaft sicherte sich wie zum Auftakt in Ebingen den fünften Platz.

Die Mannschaft der Trainer Robert Auer und Elke Honer verbuchte an den vier Geräten 140,65 Punkte. Beim Sprung lag der TVS gleichauf mit dem TV Eisenharz auf dem fünften Platz. Am Stufenbarren reichte es mit 32,50 Punkten sogar zum sechsten Rang. Nach den Übungen am Schwebebalken, die mit 33,20 Punkten bewertet wurden, schwankte Spaichingen zwischen dem fünften und sechsten Rang.

Das Beste hatte sich der TVS für den Schluss – am Boden – aufgehoben. Nicht nur, dass Spaichingen mit Talent Larissa Scarlat die punktbeste Sportlerin (12,85) an diesem Gerät hatte. Die 35,65 Zähler genügten auch, um wieder auf Platz fünf zu landen.

Ein Dankeschön verdiente sich Anna Geisel, die sich bei den Spaichinger Liga-Wettkämpfen als Kampfrichterin trotz ihres Studiums stark eingebracht hatte. Nicole Felde, Maxine Schöttle und Pia Neumann haben nun ihre Kampfrichter-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Wie die Spaichinger bestätigte auch der TV 05 Fridingen die Platzierung vom ersten Wettkampf. Wie in Ebingen landeten die Donautälerinnen wieder auf dem siebten Platz und behielten damit diese Position in der Abschlusstabelle.

Erfreulich aus Fridinger Sicht war, dass die jungen Turnerinnen – angespornt durch den vorangegangenen Wettkampf und dank fleißigen Trainings – die Punktzahl von zuletzt 110,90 Zählern auf nunmehr 130,00 Punkte steigern konnten.

Beim Sprung sammelten die TV-Mädchen 38,30 Punkte. Das bedeutete den siebten Platz der acht Teams. Am Stufenbarren wurden 28,60 Punkte erreicht – gleichbedeutend mit dem erneuten Rang sieben. Immerhin stellte der TV 05 in Sabine Jung die punktbeste Turnerin an diesem Gerät. Mit der Wertung von 12,50 Punkten war sie am Stufenbarren vorne. Besser lief es für das Team dann am Schwebebalken. Die 31,65 Zähler waren das sechsbeste Mannschaftsergebnis. Weil Fridingen am Boden die wenigsten Punkte aller Mannschaften sammelte, blieb es am Ende bei Rang sieben.

Die Fridinger Turnerinnen fiebern dem Showauftritt auf dem Stadtfest in Fridingen entgegen. Am Sonntag, 9. September, wollen sie ihr Können erneut unter Beweis stellen.