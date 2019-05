Berghaus Knopfmacher besteht 60 Jahre

Bei einem Tag der offenen Tür am Freitag, 24. Mai, präsentiert das Berghaus Knopfmacher seine bisher größte Investition mit insgesamt elf neuen Gästezimmern, einem neuen Wintergarten und einem neuen Entspannungsbereich. Die Erfolgsgeschichte des Berghauses Knopfmacher begann vor 60 Jahren am 24. Mai 1959, als Karl Schill erstmals die Türen seines Gasthauses öffnete. „Davor gab es nur den bekannten Aussichtspunkt und eine Holzhütte als Kiosk“, weiß der Enkel Tobias Schill, der gemeinsam mit seiner Frau Katia das Berghaus führt.

Die Idee, ein Gasthaus auf dem Knopfmacher zu eröffnen, hatte sein Großvater Karl Schill gemeinsam mit dem damaligen Fridinger Bürgermeister Hubert Schiebel. „Damals gab es bei uns auch schon Übernachtungsmöglichkeiten“, erinnert sich Tobias Schill. Ebenso erhielten die Gäste bereits durch die großen Glasscheiben den Ausblick auf das Donautal. Aufgrund von benötigtem Löschwasser entstand damals zeitnah ein Freibad, das in den Sechzigern zu einem Hallenbad für die Hotelgäste umfunktioniert wurde und bis 2005 in Betrieb war.

Im Laufe der Jahrzehnte etablierte sich das Berghaus auf dem Knopfmacher, wurde immer beliebter, so dass 1981 ein Anbau erfolgte und damit eine Erweiterung im Gastronomiebereich. Von da an leitete Reiner Schill die Geschicke, baute beispielsweise nach der Jahrtausendwende den Eingangsbereich barrierefrei um, genauso die Toiletten, was sehr gut angenommen worden sei. Sein Sohn Tobias Schill übernahm schließlich gemeinsam mit Katia Schill 2010 das Berghaus. „Wir haben uns nach der Übernahme zunächst auf die Modernisierung der Übernachtungszimmer und die Küche konzentriert“, sagt Tobias Schill. Ebenso wurde die Terrasse mit Blick auf das Donautal 2014 einladend umgestaltet.

Die größte Erweiterung in der 60-jährigen Geschichte befindet sich aktuell auf der Zielgeraden. „Um der touristischen Entwicklung Rechnung zu tragen, sind wir nochmal in die Vollen gegangen“, so Schill. Entstanden ist zunächst ein separates Nebenzimmer im Stil eines Wintergartens. „Der Raum deckt mehrere Funktionen ab. Hier können Feste veranstaltet werden, genauso Konferenzen und Seminare von Firmen“, erläutert Schill. Dieser Wintergarten ist getrennt vom Gastronomiebereich, kann mit Jalousien zugemacht werden, und der Service kann die Gäste durch eine extra Tür separat bedienen. Damit seien beispielsweise Seminare in einer ruhigen Atmosphäre gewährleistet.

Zu den bestehenden sieben kommen weitere elf Hotelzimmer dazu, bei denen aktuell der letzte Feinschliff umgesetzt wird und die mit TV und Internet sowie Sanitäranlagen ausgestattet sein werden. „Wir sind von Stammgästen häufig auf die Möglichkeit zum Schwimmen angesprochen worden“, merkt Tobias Schill an. So entschloss sich die Familie, im oberen Stock einen Entspannungsbereich zu schaffen mit Sauna, Außenpool und Ruhebereich. Dieser wird in rund vier Wochen ebenso fertiggestellt.

Einheimische, Geschäftsleute, Wanderer oder Motorradfahrer sowie Radfahrer sind Gäste auf dem Knopfmacher. „Früher war das Wanderpublikum eher in einem reiferen Alter, heute wandern auch viele junge Leute“, sagt Katia Schill. Sie erwähnt die Unterstützung der Donaubergland GmbH, die für die Familie Schill ein wichtiger Teil bei ihrer Arbeit sei.

Insgesamt beschäftigt die Familie Schill sechs Festangestellte und viele Aushilfen, „weil das Geschäft sehr wetterabhängig ist“, sagt Tobias Schill. Im Schnitt seien zwölf Arbeitskräfte auf dem Berghaus im Einsatz. „Wir hoffen, dass der Betrieb so weitergeht wie bisher.“ Die Aussichten, dass das Berghaus weiter fest in Familienhand bleibt, stehen gut: Im vergangenen Jahr begann Tobias Schills Sohn Jannik seine Kochlehre. „Es ist unsere Traumvorstellung, dass sich die Familientradition fortsetzt.“

Am Freitag, 24. Mai, von 14 bis 18 Uhr öffnet das Berghaus Knopfmacher seine Türen und präsentiert die neuen Räumlichkeiten und die gesamte Erweiterung der Öffentlichkeit. Am Abend findet eine große Fete mit geladenen Gästen statt.