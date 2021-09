Benefizveranstaltung bringt 1400 Euro für Scharfeck-Fassade ein

Dass im Untertitel des Programms von Wolfgang Gellert und Fried Wolff „Erlesenes und Liederliches“ kein Schreibfehler steckt, ist dem Publikum am vergangenen Wochenende spätestens nach dem szenischen Potpourri der beiden Schauspieler klar gewesen. Sorgfältig ausgewählte Gedichte und Geschichten von Wilhelm Busch und Joachim Ringelnatz wechselten sich im Verlauf des Abends mit Liedern und vertonten Gedichten ab. Der Abend diente außerdem einem Zweck: Die Spenden der Zuschauer sollen in Fridingen für die Sanierung der Scharfeck-Fassade eingesetzt werden.

In ihrem Programm „Wir sind nochmal davongekommen“ griffen die Schauspieler Elemente aus vier Programmen wie ihren Wilhelm Busch-, Ringelnatz- oder Herren-Abenden auf. Zwischen hintergründigen Stücken mit Moral und Lebensweisheiten oder Songs mit Volkslied-Charakter trugen sie Kurioses und Surreales vor, so dass das Publikum zwischen Nachdenken und Mitlachen abwechseln konnte, heißt es in einem Pressebericht der Veranstalter.

Die beiden Künstler sind in Fridingen keine Unbekannten. Wolfgang Gellert hat dort unter Förderung von Hans Bucher seine Schauspiel-Karriere begonnen und ist in Erinnerung daran – auch zusammen mit Fried Wolff – bereits früher mehrfach im Scharfeck aufgetreten. Wetterbedingt konnten die beiden Aufführungen am vergangenen Freitag und Samstag nicht wie geplant im Freien im Scharfeck-Winkel stattfinden, sondern wurden ins Foyer der Hohenberg-Schule verlegt.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Freundeskreis Hans Bucher, der mit dieser Benefizveranstaltung der Hans Bucher Stiftung und der Stadt Fridingen unter die Arme greifen will, wie die Moderatoren der beiden Abende, Uschi Hilscher und Hans-Jürgen Bucher das Publikum informierten. Die Fassade des Künstlerhauses mit seinem Fachwerk und seinen Wandmalereien ist marode und muss saniert werden, da eindringendes Wasser Wand und Gebälk schädigt.

Die Spenden der Besucher in Höhe von rund 1400 Euro, die durch den Verzicht der beiden Schauspieler auf eine Gage möglich wurden, sollen für die Sanierung verwendet werden, die mit rund 20 000 Euro veranschlagt ist. Die Mitglieder der Stifterseite im Stiftungsvorstand sind sich einig, dass die Stiftung selbst 10 000 Euro für die Fassadensanierung bereitstellen soll. Ebenfalls erwartbar seien Zuschüsse des Landesdenkmalamts, weshalb der Freundeskreis hofft, die Sanierung schon bald angehen zu können.

Dazu soll auch noch eine weitere Aktion beitragen: Bis zum 30. Oktober ist im Künstlerhaus Scharfeck die Fotoausstellung von Bruno Bucher „Über Fridingen: Fotos von oben und unten“ zu sehen. Die Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf der Fotos soll ebenfalls der Fassadensanierung zugutekommen.