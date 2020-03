Baumfällarbeiten: Donauradweg bleibt voll gesperrt

Eine forstliche Verkehrssicherungsmaßnahme macht seit einer Woche vielen Radfahrern einen Strich durch die Rechnung, denn der vielbefahrene Donauradweg zwischen Mühlheim und Fridingen ist voll gesperrt und daran soll sich auch in den kommenden Wochen erstmal nichts ändern.

Sicherheit geht vor – das gilt auch auf dem Donauradweg zwischen Mühlheim und Fridingen. Vier Forstmitarbeiter sind dort aktuell ab dem Hintelestal bis Fridingen seit einer Woche mit Hochdruck dabei, Bäume zu fällen, die stark einsturzgefährdet sind. „Wir hatten im vergangenen Jahr schon Glück, als ein Baum auf den Radweg gestürzt ist und fast einen Radfahrer dadurch verletzt wurde. Im vergangenen Herbst seien zudem weitere Bäume umgekippt, was ein weiteres Alarmzeichen gewesen sei. Deshalb war es unbedingt nötig, diese Verkehrssicherungsmaßnahme durchzuführen. Das geht aus Sicherheitsgründen nur mit einer Vollsperrung“, gibt Kreisforstamtsleiter des Landkreises Tuttlingen Karlheinz Schäfer zu verstehen.

Die Maßnahme hätte laut ihm bereits mehrere Wochen früher stattfinden sollen. Da aber einem zuständigen Waldarbeiter bei der Sturmholzaufarbeitung bei Fridingen ein Unfall passiert sei, sei es aufgrund des Personalmangels zu Verzögerungen gekommen. „Wir mussten umplanen, was wir sehr bedauern. Die Baumfällarbeiten finden deshalb nun in der empfindlicheren Zeit um den Frühlingsanfang statt. Wir bitten die Bevölkerung deshalb um Verständnis und Beachtung der Vollsperrung“, sagte Schäfer. Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern vor Ort, würden die Arbeiten sehr gut vorankommen. Geplant ist, die Arbeiten bis kurz nach Ostern abgeschlossen zu haben.

Mit schweren Geräten und kniffligen Hiebarbeiten gehen die Mitarbeiter derzeit im angrenzenden Waldbestand des Radwegs zu Werk. „Wir sind gut ausgerüstet und haben eine hochprofessionelle Unternehmertruppe. Es sind hochgefährliche Bäume dabei, was die Dringlichkeit bestätigt“, so die Einschätzung des Kreisforstamtsleiters. Gefällt werden die instabilen Bäume der Baumarten Buche, Esche, Fichte und Kiefer. Vor allem auf die Trockenheit in den vergangenen zwei Jahren seien die Beschädigungen der Bäume zurückzuführen. Wurzelschäden und Fäule seien unter anderem die Folge, die die Bäume zum Einstürzen bringen würden und auch das Eschentriebsterben ist ein Thema in diesem Bereich, genauso die Rotfäule bei den Fichten am Standort, erkennbare Weißfäule bei den Buchen und generell das Alter.

Die Hiebarbeiten finden auf einem rund einem Kilometer langen Teilstück im Hang entlang des Radweges kurz vor Fridingen statt. „Dieser Gefährdungsbereich ist sehr sensibel einzustufen, gerade was den Artenschutz und die Erholung betrifft. Es sind vielfältige Schutzgüter vorhanden: Das Gebiet liegt im Naturschutzgebiet, ist Flora-Faunahabitat- und Vogelschutzgebiet. Es sind Waldbiotope, Einzelhabitate und Lebensraumtypen betroffen“, erklärte Karlheinz Schäfer. Ein Teil des abgestorbenen Holzes soll im Wald als sogenanntes Totholz quer liegenbleiben und als Biotop dienen, was vor allem positive Auswirkungen auf den Artenschutz habe. „Wir schaffen durch das Totholz wichtigen Lebensraum für viele Käferarten und lassen es somit absichtlich liegen. Für ausgeprägte Habitatbäume soll eine Sonderlösung mit einer individuellen Beurteilung gefunden werden, aufgrund einer möglichen bewohnten Höhle im Stamm. Im Herbst soll im Gefährdungsbereich eine Traufpflege erfolgen.

Der Bereich der Baumfällarbeiten am Donauradweg gehört zum Stadtwald Fridingen. „Für uns wird es ein Aufwand. Wirtschaftlich gesehen wird daran nichts verdient. Es ist ein Defizitgeschäft“, weiß Schäfer.