Bau der Filterhalle in Fridingen wird teurer als geplant

Die Fridinger Gemeinderäte haben in ihrer Sitzung am Monatagabend den Neubau der Filtrationsanlage Fridingen vergeben. Die Erd- und Rohbauarbeiten mit Ausbaugewerken sollen zum Preis von rund 602 000 Euro durch die Firma Schiele in Fridingen ausgeführt werden.

Die maschinentechnische Ausrüstung wurde an die W & A Technologie in Ravensburg zum Angebotspreis von rund 313 000 Euro vergeben. „Mit diesen zwei Vergaben geht es jetzt endlich richtig los“, sagte Andrea Rieger von der iat-Ingenieurberatung in Stuttgart. Sie war erneut zur Sitzung nach Fridingen gekommen, um dem Gremium Einzelheiten zum Gebäude und der Maschinentechnik zu erläutern.

Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger informierte zudem darüber, dass die Maßnahme nicht ganz im Kostenrahmen bleiben könne. Während bei der maschinentechnischen Ausrüstung die Vergabesumme unter dem Kostenrahmen liegt, wird der Bau der Filterhalle teurer als geplant.

Funktechnik als Alternative ist nicht möglich

Vor allem die Bauleistungen für eine DSL-Verbindung zwischen Pumpwerk Unterer Damm und der Filterhalle, zwei Regenwasserzisternen sowie eine Kranbahn im Gebäude schlagen zu Buche. Auf den Haushalt wirkt sich das mit Mehrkosten von rund 94 000 Euro aus. Auf die DSL-Verbindung könne man nicht verzichten, berichtete Klärmeister Raphael Schütt auf Nachfrage des Gremiums.

„Funktechnik ist als Alternative leider nicht möglich, weil es eine Umwelttechnische Anlage ist und ein geschlossenes System sein muss.“ Ein Eindringen ins Steuerungssystem könne einen Schaden in Millionenhöhe anrichten.