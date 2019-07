Böser Zauberer verschwindet von der Bühne

Aladin ist ein Glückspilz: ein Dschinn aus einer Wunderlampe erfüllt ihm seine Wünsche – und außerdem ist der Straßenjunge aus Scheherazades Märchen aus Tausendundeiner Nacht inzwischen mehrfach zum Star in Film- und Musicalproduktionen geworden. Der Kulturring zeigt die Geschichte jetzt als Kinderstück in einer zauberhaften Aufführung, die bei Kindern und Erwachsenen keine Wünsche offenlässt.

Ein wuseliger orientalischer Basar, in dem Verkäufer lautstark Gewürze und Tücher anpreisen, ein Sultanspalast, in dem Pluderhosen, hoch aufgetürmte Turbane und Schnabelschuhe das Bild bestimmen – das mögen Zuschauer von einem orientalischen Märchen erwarten. Doch die Fridinger Theatermacher halten einiges mehr an Ausstattung und verblüffenden Regie-Einfällen bereit: von Kunstnebelschwaden, die vor den Augen der Zuschauer Zaubergestalten erscheinen und verschwinden lassen, bis hin zum fliegenden Teppich. Bespielt wird dieses Mal wirklich jeder Bereich der Naturkulisse – selbst beide Treppen neben den Zuschauerrängen werden ins Spiel einbezogen.

Getragen wird das Stück jedoch von einer starken Truppe von fast 30 Nachwuchsschauspielern des Kulturrings in einem bunten Altersmix. Dass sich Aladin (Benedikt Faude) und die wunderschöne Prinzessin Djamila (Derya Türedi) am Ende finden, befriedigt den Zuschauer zutiefst, schließlich sind die beiden schon optisch ein Traumpaar. Robin Rathmann ist dieses Jahr gleich in mehrfacher Funktion im Einsatz: gemeinsam mit Günter Rieckmann als „Aladin“-Spielleiter, als Schauspieler im Erwachsenen-Stück – und in einer Glanzrolle als „Dschinni“. Damit avanciert er sofort zum Publikumsliebling, als Aladin ihn versehentlich aus seiner Lampe befreit. Rathmann erhält Szenenapplaus, als er – wie einst Bully Herbig im „(T)Raumschiff Surprise“ – im Glitzeranzug singend seinen neuen „Meister“ in der goldfunkelnden Schatzhöhle umtänzelt.

Dschinnis Zauberer-Gegenspieler Basharat (Sven Reimann) tritt dagegen angsteinflößend auf: mit einer täuschend echten Schlange am Zauberstab, dämonisch geschminkt und mit donnernder Stimme. Damit die Spielsituation nicht zu bedrohlich wird, hat der Zauberer den pausenlos plappernden fröhlichen Papagei Sabu als ständigen Begleiter an seiner Seite. Und die zwölfjährige Hanna Braun scheint mit dieser Rolle geradezu verwachsen zu sein. Das Gesicht zu großen Teilen vom Papageienschnabel bedeckt, ersetzt sie im Spiel Mimik oft durch Körpersprache mit fröhlich schlagenden oder verzagt eingeknickten Flügeln.

Isabel Bührer führt in ihrer textreichen Rolle als Bettler Fashin souverän durch die Geschichte – und darüber hinaus hätten es angesichts der Gesamtleistung alle Darsteller verdient, namentlich genannt zu werden: seien es die fröhlich schwatzenden Waschweiber, die ihre – wirklich tropfnasse – Wäsche auswringen oder die herumwuselnden Marktbesucher, die von einer zur anderen Sekunde stoisch „eingefroren“ bis zur nächsten Szene verharren.

Nicht nur ein Händchen für die Besetzung ist Voraussetzung für solch eine Gesamtleistung – es ist die jahrelange konsequente Nachwuchsförderung des Vereins, die Jugendliche zu erstaunlicher Bühnenreife geführt hat. Schon allein der Mut, die von Robin Rathmann bearbeiteten Musikstücke ohne Mikrofon zu singen, ist gewiss hart erarbeitet.

Mit Beifallrufen und begeistertem Applaus wurden die Akteure vom Publikum belohnt – doch das schönste Kompliment kam wohl von der anwesenden Autorin des Stücks, Sabrina Gabler-Braun: „So wünscht man sich sein Stück auf der Bühne.“