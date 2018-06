Eine Autofahrerin ist am Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert und leicht verletzt worden. Der entgegenkommende Fiat einer 75-Jährigen befuhr die Donaustraße in Richtung Bahnhofstraße, als er auf die Gegenspur geriet. Der Fiat war musste abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 6000 Euro geschätzt. (pz)