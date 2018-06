Autofahrerin fährt gegen Anhänger

Beim Ausparken ist eine Autofahrerin am Montagabend auf der Straße „An der Stadtmauer“ in Fridingen gegen einen landwirtschaftlichen Anhänger gefahren und hat so rund 2000 Euro Sachschaden verursacht. Nach einem Einkauf wollte die Frau mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts rückwärts auf die Straße fahren. Dabei übersah sie den dort abgestellten Anhänger und prallte dagegen. Der Wagen der Autofahrerin wurde beschädigt und war nur noch bedingt fahrbereit, am landwirtschaftlichen Anhänger entstand kein Schaden. (pz)