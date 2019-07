Auto streift Laster

Ein unbekannter Autofahrer ist am Donnerstag gegen 23.10 Uhr auf der Landesstraße 277 im Bereich Bergsteig mit seinem silbernen Opel Astra Kombi auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten. Dort streifte der Wagen einen entgegenkommenden Lkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher laut Polizei in Richtung Mühlheim. Bei der Kollision dürfte der Wagen auf der Fahrerseite stark beschädigt sein. Auch am Lkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Hinweise zu dem flüchtigen Opel bitte an die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461/941-0.