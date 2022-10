Auto kommt von Straße ab – Fahrer schwer verletzt

Ein Auto ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 277 zwischen Neuhausen ob Eck und Mühlheim am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr nach links von der Straße abgekommen. Dies teilt die Polizei mit. Beim Gegenlenken geriet der 60-jährige Autofahrer ins Schleudern und kam nach einem Zusammenstoß mit einem Baum nach mehreren Metern zum Stehen. Der Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in die Klinik. Das Auto der Marke Peugeot erlitt durch den Aufprall wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.