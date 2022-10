Am späten Montagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, ist es auf der Landesstraße 440 zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Autofahrer leicht und seine Mitfahrerin schwere Verletzungen zugezogen haben.

Ein 30- jähriger Fahrer eines VW Passat war auf der L 440 aus Richtung Bärenthal kommend in Richtung Fridingen unterwegs. Rund 1,5 Kilometer vor dem Ortseingang Fridingen kam der Autofahrer nach rechts von der Straße ab und fuhr beinahe 100 Meter über den dortigen Grünstreifen.

Auf steilem Anstieg wird Auto ausgehebelt

An einem Anstieg zu einem Feldweg wurde der VW am Hang ausgehebelt. Der Wagen überschlug sich und blieb in zehn Metern Höhe in einem Baum neben der Straße hängen.

Auto überschlägt sich mehrfach und bleibt in zehn Metern Höhe im Baum hängen (Foto: Feuerwehr Friedingen)

Dabei wurde das Auto lediglich von einem Ast gehalten und drohte in den Fluss Bära zu stürzen. Die Feuerwehr Fridingen, die mit zwei Fahrzeugen und 13 Kameraden am Unfallort war, sicherte den Wagen vor dem Abrutschen ab.

Staatsanwaltschaft lässt Unfallursache überprüfen

Der 30-jährige Autofahrer und seine 35 Jahre alte Beifahrerin konnten aus dem Unfallauto geborgen und mit dem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil ist ein Sachverständiger hinzugezogen worden, um den Unfallhergang und die Unfallursache zu klären. Ein Abschlepper holte den vom Unfall beschädigten VW ab.

Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens am VW auf rund 20 000 Euro. Die L 440 war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.