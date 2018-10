Ausstellung zeigt bunte Vogelpracht

Die Vogelfreunde Fridingen haben mit ihrer Schau am Wochenende eine bunte Veranstaltung mit vielen Vogelarten präsentiert. Im Rahmen eines Wettbewerbs sind zudem bei der Vereinsausstellung die Sieger mit den besten Vögeln ausgezeichnet worden.

Auch in diesem Jahr zeigten die Vogelfreunde Fridingen in der Festhalle der Öffentlichkeit wieder die Vielfalt ihrer Tiere. Egal ob Großsittiche, Papageien, Wellensittiche oder Kanarienvögel – für die Vogelliebhaber gab es auf der Vereinsausstellung viel zu sehen. Insgesamt bestaunten die Besucher rund 300 Vögel aus Europa, Afrika, Australien und Südamerika. Bunt, einfarbig, klein und groß – alles war dabei. Besuch bekamen die Fridinger auf ihrer Schau auch von zahlreichen Züchtern aus Vereinen wie Spaichingen, Schramberg, Balingen oder Reutlingen.

Mehrere der Prachtexemplare gehören der neunjährigen Fridingerin Aliyah Lorena Konecny. Zuhause hat sie ein extra Zimmer, in dem ihre Vögel beheimatet sind. „Ich habe zwölf Wellensittiche, genauso viele Timor-Zebrafinken und ein Pärchen japanische Mövchen“, erzählte sie stolz. Ihre Vögel nahmen auch am Wettbewerb teil, der am Samstagvormittag kurz vor dem offiziellen Beginn der Vogelschau stattfand.

Drei Preisrichter rückten dafür an, die die Großsittiche, Exoten und Kanarienvögel genau unter die Lupe nahmen. Sie bewerteten unter anderem die Haltung der Vögel, deren Größe, die Schönheit, den Schnabel und wie nah das jeweilige Tier einem bestimmten Standard entspricht. Daraus resultierte eine Punktzahl.

Note „sehr gut“ für Wellensittich

Aliyah Lorena Konecny erhielt von den Preisrichtern für ihren Wellensittich mit einem Hellblaugelbgesicht die Note „sehr gut“. Ein großer Erfolg für die Neunjährige: „Ich bin sehr stolz und glücklich, dass ich gewonnen habe. Ich habe zum erstem Mal bei diesem Wettbewerb mitgemacht und war direkt erfolgreich“, sagte sie mit einem freudestrahlenden Gesicht.

Gesamtsieger wurde bei dieser Vereinsausstellung David Oßwald. Er erzielte die höchste Punktzahl in der Gesamtleistung. Auf Platz zwei folgte Petra Tonnemacher. Bei dem Punktesystem wird beispielsweise auch die Anzahl der Käfige, die bei der Ausstellung dabei sind, berücksichtigt. Oßwald und Tonnemacher besitzen langjährige Erfahrung in der Züchtung von Vögeln. Anders sieht das bei Aliyah Lorena aus. Angefangen habe bei ihr die Leidenschaft erst im vergangenen Jahr mit einem Wellensittich-Paar. Aliyah Lorena verbringt täglich Zeit mit ihnen: „Ich bin jeden Tag etwa eine Stunde bei ihnen und schaue, ob es ihnen gut geht. Die Baby-Vögel nehme ich auf die Hand, streichel und knuddel sie“. Und auch sonst muss sie täglich das Futter auffüllen und den Tieren frisches Wasser geben.

Vogelschau hat Tradition

Auf der Vogelschau zeigte sie den Besuchern und Vogelfreunden stolz ihre Lieblingstiere. Nebenbei bewirtete der Verein seine Veranstaltung in der Festhalle mit Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken und deftigen Speisen. Insgesamt registrieren sie derzeit rund 60 Mitglieder, darunter sind 15 aktiv. Die meisten von ihnen wirkten bei der Vogelschau, die in Fridingen längst zur Tradition geworden ist, mit ihren eigenen Vögeln mit.