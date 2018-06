Ausstellung übers Narrenblatt

Das Museum Oberes Donautal und die Narrenzunft Fridingen laden am Freitag, 8. Juni ins Ifflinger Schloss zur Eröffnung der Ausstellung „Narrenblatt in laufenden Bildern – Fasnetsmätig in Fridingen“ ein. Die Schau findet zum 90-jährigen Bestehen der Narrenzunft statt.

Am 21. Januar 1928 wurde die Narrenzunft Fridingen gegründet. Die Ausstellung zeigt Bilder aus 90 Jahren, wobei die Mätigsumzüge mit ihren Wagen und freien Gruppen im Mittelpunkt stehen.

Die Ausstellungseröffnung beginnt um 19 Uhr mit einem Festakt in der Hohenbergstube im Ifflinger Schloss. Als Gastredner wird Prof. Werner Mezger aus Rottweil zum Thema „Fasnacht in der Krise“ referieren. Im Anschluss laden die Stadt Fridingen und die Narrenzunft zu einem Empfang mit Umtrunk und Imbiss. (pm)