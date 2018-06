„Auf der Bühne versteckt sich keiner“

Die Sommersaison auf der Naturbühne Steintäle in Fridingen ist gerade zu Ende gegangen. Redakteur David Zapp sprach mit Spielleiter Günther Rieckmann über Besucherzahlen, junge Bühnentalente und Zuschauerreaktion auf den ersten Mord in der Geschichte der Bühne.

Welche Bilanz ziehen Sie nach dieser Saison?

Es war eine richtig gute Spielzeit und wir sind mehr als zufrieden. Mehr als 2500 Zuschauer haben sich das Erwachsenenstück angesehen, beim Kinderstück waren es rund 4700. Insgesamt also etwa 7000 Besucher.

Wie waren die Kommentare zum Erwachsenenstück „Die Tochter des Salzsieders“?

Es gab einige treue Gäste aus Villingen-Schwenningen, die regelmäßig kommen. Die haben uns geschrieben, das sei das schlechteste Stück gewesen, das sie bei uns gesehen haben. Andere Wiederum haben uns für das Stück gelobt. Aber das ist das Wichtigste, dass die Leute darüber reden und diskutieren. Nur Kopfnicken brauchen wir auch nicht. Wir finden das positiv, wenn sich unser Publikum äußert. Und vielleicht treffen wir im nächsten Jahr auch wieder den Geschmack der Leute, denen es diesmal nicht gefallen hat.

Welche Rolle hat das Wetter dieses Jahr gespielt?

Das Wetter war bis auf die ersten zwei Wochenenden der Spielzeit richtig gut – anfangs war es kalt. Da haben wir vor nur 30 Leuten gespielt, aber die haben Eintritt bezahlt und wir haben auch für die genauso engagiert gespielt, wie für ein ausverkauftes Haus. In den Ferien war das Wetter dann bombastisch. Da waren wir jedes Mal beinahe ausverkauft. Das ist für die Schauspieler dann richtig wohltuend. Beim Kinderstück Rumpelstilzchen hatten wir zwei nasse Vorstellungen – und die Premiere ist gleich schon mal ausgefallen.

Gab es Rückmeldungen vom Publikum zu der Neuerung, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Bühne ein Mord passiert ist?

Die Reaktion des Publikums – das habe ich selbst mitbekommen – war äußerst interessant. In der Pause des Stück standen die Leute zusammen und haben darüber spekuliert, wer denn der Mörder sein könnte – schon aus dem Grund, weil der Mord so brutal war. Das war ein gutes Gefühl. Am Ende kommt heraus, dass es eine Frau ist.

Gibt es schon eine Idee für ein neues Stück, das ähnlich wie das letzte neue Wege geht?

Das läuft jedes Jahr gleich ab. Im Herbst setzen wir uns zusammen und machen gegenseitig Vorschläge für ein neues Stück. Dann lesen wir die in die engere Auswahl gekommenen Stücke zusammen, grenzen immer mehr ein, ob es auf die Schauspieler passt und auf unsere Bühne. Und dann entscheiden wir das gemeinsam, was wir im nächsten Jahr spielen.

Was waren für Sie persönlich Flops oder Höhepunkte?

Flops hat es für mich in dieser Spielzeit gar keine gegeben. Ich war dagegen von den jungen Schauspielern und deren Leistungen überwältigt – wie gut die ihre Sache gemacht haben. Elf Vorstellungen, zwei Stunden lang konzentriert zu sein und seine Rolle zu spielen: Das ist nicht wie beim Fußball, wo man nur mitspielt. Auf der Bühne kann man sich nicht verstecken. Vor allem die beiden jungen weiblichen Darstellerinnen waren sehr gut. Aber auch das Gemeinschaftsgefühl war fast schon erschreckend gut. (lacht)