Auch Beffendorf ist eine Nummer zu groß für die Turner des TV Fridingen

Im Rahmen des letzten Saisonwettkampfs in der Kreisliga West haben die Turner des TV Fridingen in der Sepp-Hipp-Sporthalle gegen den TV Beffendorf mit 234,75:250,10 verloren.

Bereits nach dem Boden erturnten sich die Gäste einen Vorsprung von zehn Punkten. Sehr knapp war es aber am Pauschenpferd. Hier sorgten die starken Übungen von Andreas Heni und Julian Hilzinger für große Spannung. Um 0,1 Punkte lagen die Gäste schlussendlich knapp vor den Fridingern.

Auch an den Geräten Ringe, Sprung und Barren konnten die Turner des TV Fridingen mit dem TV Beffendorf nicht mithalten.

Dafür gab es am letzten Gerät, dem Reck, einen Sieg für den TV Fridingen, ein Teilerfolg für die Mannschaft, die in der Liga neu ist. Vor allem durch die gewohnt starke Übung von Markus Hensler gelang ein versöhnlicher Abschluss des Wettkampfs und der Saison. „Insgesamt positiv zu erwähnen ist, dass der Turnkader gut besetzt ist und auch einige junge Turner den Sprung in die Ligamannschaft geschafft haben“, sagte Florian Bach, Mannschaftsführer des TV Fridingen.

Nachdem der TVF sieben Jahre lang in der Kreisliga Süd turnte, hatte er zur Saison 2022 die Staffel gewechselt – in die deutlich stärkere Kreisliga West. Hier mussten die Fridinger Turner Lehrgeld bezahlen. Während in der Kreisliga Süd die Leistungen in diesem Jahr für einen Tabellenplatz im vorderen Bereich gereicht hätten, unterlag der TV Fridingen in dieser Saison in der Kreisliga West Gegnern wie Rottweil, Villingendorf, Dotternhausen und Beffendorf.